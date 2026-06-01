Prima panchina per Iniesta: è il nuovo allenatore del Gulf United

Andres Iniesta è il nuovo allenatore del Gulf United, club con sede a Dubai che ha chiuso al decimo posto il campionato appena concluso. Per l'ex centrocampista del Barcellona si tratta del suo primo incarico in panchina. Queste le parole di Iniesta ai canali ufficiali del club: "Unirmi al Gulf United mi è sembrato il punto di partenza ideale di questo nuovo capitolo. Il calcio mi ha dato tutto e ora voglio restituire qualcosa allenando, imparando e lavorando ogni giorno con giovani calciatori che hanno la grinta e il talento per arrivare lontano".