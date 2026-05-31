Pasturo-Rifugio Brioschi VK2: Del Pero da record, Ghirardi senza rivali

Ritorno in gara dopo sei mesi incorniciato dalla vittoria per Luca Del Pero. Imitato in gara-donne da Corinna Ghirardi, il campione brianzolo si è imposto nel doppio chilometro verticale Pasturo-Rifugio Brioschi VK2, prima delle tre tappe di VAM Vertical Challenge 2026. Del Pero ha inizialmente tenuto nel mirino Marcello Ugazio, per poi mettere la freccia sulle rampe finale del rifugio posto appena sotto la vetta della Grigna Settentrionale (quota 2410) e staccare per la vittoria lo specialista piemontese, aggiungendo al podio alto anche il nuovo record della gara che faceva campo base nel paese di Pasturo, in Valsassina (provincia di Lecco). In campo femminile invece Corinna Ghirardi ha avuto - se così si può dire - vita facile. La forte ed esperta verticalista bresciana ha salutato la diretta concorrenza già intorno a metà della salita (milleottocento metri di dislivello in sette chilometri e mezzo di sviluppo lineare), tagliando il traguardo in solitaria.