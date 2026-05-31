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Pasturo-Rifugio Brioschi VK2: Del Pero da record, Ghirardi senza rivali

Firme d'autore sulla scalata della Grigna Settentrionale che ha dato il via a VAM Vertical Challenge 2026

di Stefano Gatti
31 Mag 2026 - 11:24
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© Francesco Bergamaschi

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Ritorno in gara dopo sei mesi incorniciato dalla vittoria per Luca Del Pero. Imitato in gara-donne da Corinna Ghirardi, il campione brianzolo si è imposto nel doppio chilometro verticale Pasturo-Rifugio Brioschi VK2, prima delle tre tappe di VAM Vertical Challenge 2026. Del Pero ha inizialmente tenuto nel mirino Marcello Ugazio, per poi mettere la freccia sulle rampe finale del rifugio posto appena sotto la vetta della Grigna Settentrionale (quota 2410) e staccare per la vittoria lo specialista piemontese, aggiungendo al podio alto anche il nuovo record della gara che faceva campo base nel paese di Pasturo, in Valsassina (provincia di Lecco). In campo femminile invece Corinna Ghirardi ha avuto - se così si può dire - vita facile. La forte ed esperta verticalista bresciana ha salutato la diretta concorrenza già intorno a metà della salita (milleottocento metri di dislivello in sette chilometri e mezzo di sviluppo lineare), tagliando il traguardo in solitaria.

© Maurizio Torri

© Maurizio Torri

Tornando a gara-uomini, Del Pero (ASD Run Fast/Team SCARPA) ha chiuso la missione vittoria nel tempo di un'ora, nove minuti e 32 secondi che migliora di un minuto e 25 secondi il precedente primato by Marcello Ugazio (Sport Project VCO/Team Scott) e rappresenta il nuovo record da attaccare nelle prossime edizioni del doppio chilometro verticale lecchese. Secondo gradino del podio per lo stesso Ugazio, con un ritardo di soli quindici secondi dal vincitore e quindi anche lui sotto il suo vecchio record.

© Francesco Bergamaschi

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A sigillare il podio è stato il local Davide Panzeri (OSA Valmadrera) che ha raggiunto la vetta del Grignone un'ora, 22 minuti e 34 secondi dopo il segnale di partenza dal fondovalle di Pasturo. Top five completata im quest'ordine da Stefano Tavola di ASD Falchi Lecco e Andrea Menegaz (ASD Caddese).

© Maurizio Torri

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In gara-donne, Corinna Ghirardi ha incasellato la sua ennesima vittoria con il tempo di un'ora 30 minuti e 13 secondi, che le ha permesso di agganciare (con il decimo posto) la top ten di una classifica assoluta da 126 finishers. La campionessa di Skyrunning Adventure ha solo dovuto rimandare però alla prossima edizione di Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 l'attacco al primato, attualmente detenuto con il tempo di un'ora, 26 minuti e sette secondi dalla skyrunner piemontese Camilla Magliano.

© Francesco Bergamaschi

© Francesco Bergamaschi

Sul podio con Ghirardi sono salite due beniamine di casa, entrambe tesserate per Team Pasturo ASD: secondo posto per Martina Brambilla (diciottesima assoluta con un ritardo di sette minuti e 32 secondi dalla vincitrice), terzo per Debora Benedetti, che ha chiuso la sua salita un'ora e 45 minuti esatti dopo il via da Pasturo (trentacinquesima). A completare la top five sono invece state nell’ordine Susanna Serafini di 100% Anima Trail e Barbara Sangalli di AS Premana, trentottesima e trentanovesima della classifica assoluta.    

© Maurizio Torri

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La scalata al Grignone “tutt d’un fiàa” (come amano definirla i “local”) è dallo scorso anno è dedicata a Claudio Ghezzi, re indiscusso della Grigna Settentrionale con le sue cinquemilaseicento ascensioni. Smarcato con piena soddisfazione il primo grande impegno stagionale a livello organizzativo, lo staff del Team Pasturo guidato dal suo presidente Alberto Zaccagni rivolge già la sua attenzione su ZacUp la Skyrace del Grignone, in calendario sabato 20 settembre. La campagna iscrizione è già iniziata. Per maggiori informazioni https://www.zacup.it

© Maurizio Torri

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Dopo l'esordio lecchese, il breve ma adrenalinico calendario di VAM Vertical Challenge prosegue al via dell'estate con il secondo appuntamento di K2 Valtellina Extreme Vertical Race (sabato 20 giugno a Talamona, in provincia di Sondrio) per poi lasciare le Prealpi della Lombardia e culminare nel cuore dell'estate stessa con la new entry del circuito: il prestigioso Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc, in programma sabato 25 luglio a Courmayeur. A seguire la scheda tecnica delle prossime tappe.   

© Maurizio Torri

© Maurizio Torri

K2 VALTELLINA EXTREME VERTICAL RACE

Data: Sabato 20 giugno 2026

Partenza: Talamona (metri 272)

Arrivo: Cima Pisello (metri 2272)

Distanza: nove chilometri

Dislivello (2000 metri D+)9

Info: https://www.k2valtellina.it

VERTICAL TRAIL COURMAYEUR-MONT BLANC

Data: Sabato 25 luglio 2026

Partenza: Courmayeur (metri 1200)

Arrivo: Punta Helbronner (metri 3466)

Distanza: undici chilometri

Dislivello: 2300 metri D+

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