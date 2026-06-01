Ciclismo, Giro d'Italia: il Red Bull KM assegna la maglia bianca a Eulalio

01 Giu 2026 - 17:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© RCS Sports & Events - Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool

© RCS Sports & Events - Twila Federica Muzzi / Red Bull Content Pool

Alla sua seconda apparizione al Giro d’Italia, il Red Bull KM ha nuovamente "lasciato il segno" evidente sulla Corsa Rosa, influenzando tattiche e bagarre agonistica, e spingendo Afonso Eulálio verso la Maglia Bianca.

Rispetto al 2025 il traguardo volante - l'unico previsto lungo il percorso - è stato collocato molto più vicino all’arrivo, trasformandosi in un vero trampolino verso il finale di tappa: in 20 delle 21 frazioni (unica eccezione la cronometro individuale), i corridori hanno potuto conquistare preziosi secondi di abbuono nel momento di massima tensione agonistica, quando la corsa era già entrata nella sua fase decisiva.

Come nel 2025, i primi tre al passaggio sotto il secondo arco del Red Bull KM hanno guadagnato rispettivamente 6, 4 e 2 secondi di abbuono. Il principale "interpret"  del traguardo volante è stato lo spagnolo Igor Arrieta, che con quattro passaggi in top 3 (tre primi posti e un secondo) ha totalizzato 22 secondi di abbuono; alle sue spalle il colombiano Einer Rubio con 16 secondi e il portoghese Afonso Eulálio con 12.

Arrieta e Rubio hanno primeggiato anche nella classifica a punti stilata sui transiti al KM, rispettivamente con 53 e 39 lunghezze; al terzo posto l’italiano Manuele Tarozzi con 31 punti, davanti a Eulálio, quarto con 30.

Proprio Eulálio è stato il corridore che più di tutti ha saputo capitalizzare gli sprint al Red Bull KM, consolidando il percorso che lo ha portato a indossare la Maglia Bianca di miglior giovane fin sul traguardo finale di Roma.

Il Red Bull KM ribadisce la propria natura di elemento tattico centrale del Giro: incentiva gli attacchi, rende la corsa più aggressiva e mantiene aperta la battaglia fino agli ultimi chilometri.

Sul piano sportivo, il Giro 2026 ha visto il team Red Bull - BORA - hansgrohe chiudere sul podio con Jai Hindley, terzo nella classifica generale. Il trentenne australiano conferma così il suo particolare feeling  con la Corsa Rosa, completando la propria personale "collezione" di piazzamenti in top3, in aggiunta alla vittoria del 2022 e al secondo posto del 2020.

Durante le tappe del Giro sono state inoltre prodotte sei clip editoriali, andate in onda su Rai2 durante le dirette di tappa, per raccontare più da vicino l’atleta della Red Bull - BORA - hansgrohe Giulio Pellizzari. Le puntate sono recuperabili sul sito di RaiPlay.

Il Giro d'Italia 2026 è stato quindi nel segno di una marcata "impronta Red Bull", riconoscibile sia per i corridori, sia per il grande pubblico. 

Ultimi video

42:44
Elmaghraby VS Lizzi

Elmaghraby VS Lizzi

01:33
Il giro di Vingegaard

Il giro di Vingegaard

02:32
Sportmediaset a Riccione

Sportmediaset a Riccione

00:21
CLIP SOCIAL BOXE SRV

Tedua lancia Ring Project ad Arenzano: una serata tra boxe, hip hop e solidarietà

03:11
Un sogno italiano

Un sogno italiano

01:00
Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

00:48
Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

00:23
"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

00:54
"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

01:03
MCH INGRESSI ROLAND GARROS 24/5 MCH

Tutti pazzi per Jannik Sinner a Parigi: che accoglienza al Roland Garros!

01:01:11
Bologna VS Schininà

Bologna VS Schininà

54:31
Kogasso VS Muslimov

Kogasso VS Muslimov

01:28
Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

01:11
Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

00:58
Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

42:44
Elmaghraby VS Lizzi

Elmaghraby VS Lizzi

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

Tristezza e sollievo: ritrovati i resti del Ragno di Lecco Mario Conti

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Il giro di Vingegaard

Il giro di Vingegaard

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Il Manaslu invernale e altre storie: Alex Txikon si racconta a Brescia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:05
Milano ammessa all'Ice Hockey League, le italiane salgono a tre
17:46
Roland Garros: Errani-Vavassori in semifinale nel doppio misto
17:44
Tennis, Serena Williams torna in campo a 44 anni: giocherà il doppio al Queen's
17:00
Ciclismo, Giro d'Italia: il Red Bull KM assegna la maglia bianca a Eulalio
16:56
Wierer e Margaglio protagoniste al RiminiFitness con il Red Bull Truck