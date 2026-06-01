Verceia Mountain Race: Gaggi e Ruga brillano in Valchiavenna
Assegnati in provincia di Sondrio i titoli tricolori Master di corsa in montagna FIDALdi Stefano Gatti
© Verceia Mountain Race Ufficio Stampa
Sono stati ben 370 gli atleti al via di Verceia Mountain Race, evento organizzato da Team Valtellina ASD in collaborazione con le associazioni del comune di Verceia, all'inizio della Valchiavenna. In palio nell'ultima domenica di maggio i titoli tricolori Master di corsa in montagna FIDAL.
Partenza alla 09.30 per la gara riservata alle categorie femminili e Master 60 e precedenti sul tracciato da sei chilometri e 700 metri, per un dislivello positivo di 390 metri. Subito in evidenza la favorita di giornata Alice Gaggi (La Recastello) nella prima parte filante, con il passaggio panoramico sul sentiero dei cavalli. Alle sue spalle hanno provato a contrastarla Andrea Schweigkofler (Sportclub Merano) e il primo Master 60 Marco Premoli (Daini Carate).
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La campionessa valtellinese di La Recastello è riuscita a mantenere la testa della corsa anche sulla salita principale lungo la Valle dei Ratti, gestendo poi in discesa il vantaggio accumulato. Per Gaggi vittoria e titolo Master 35 con il tempo di 35 minuti e 42 secondi. Secondo gradino del podio confermato per Schweigkofler con un ritardo di soli sette secondi dalla vincitrice e prima classificata Master 40. Conferma sul gradino finale del podio anche Marco Premoli che ha raggiunto il traguardo 35 minuti e 54 secondi dopo il via, aggiudicandosi il titolo Master 60 uomini.
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Alle 10.00 in punto il via della seconda gara, riservata alle categorie maschili dagli junior ai master 55. In programma un tracciato da dieci chilometri e 500 metri con dislivello positivo di 690 metri. In testa a dettare il ritmo si è portato subito Fabio Ruga. Il portacolori di La Recastello e Giulio Simonetti di Gemona Atletica hanno rapidamente fatto il vuoto sui loro inseguitori. Nella prima discesa Simonetti ha provato a fare il vuoto, ma il più esperto Ruga lo ha ripreso nella seconda salita, distanziandolo di un minuto circa. Nella lunga discesa verso il traguardo posto sul lungo lago di Novate Mezzola le posizioni non sono cambiate.
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Vittoria con il tempo di 49 minuti e 56 secondi per Ruga che si aggiudica il titolo master 45. Seconda posizione e titolo Master 35 per Simonetti a 51 secondi dal vincitore. A completare il podio è stato il local Massimo Triulzi (GP Valchiavenna) con il tempo di 52 minuti e 47 secondi”.
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Grandi sfide a Verceia anche a livello societario: trionfo di US Rogno al femminile davanti a Team Valtellina e Csi Morbegno. In campo maschile Team Valtellina la spunta su Csi Morbegno e Kv Laugunc.
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Di seguito tutti i titoli italiani di corsa in montagna 2026
DONNE
Master 35: Alice Gaggi (La Recastello)
Master 40: Andrea Schweigkofler (Sportclub Merano)
Master 45: Monica Vagni (Angolo Mountain Running)
Master 50: Raffaella Rossi (Team Valtellina)
Master 55: Nives Carobbio (Casone Noceto)
Master 60: Cristina Celva (Us 5 Stelle Seregnano)
Master 65: Elisa Pellicioli (Lumezzane)
Master 70: Iole Ronchi (Us Rogno)
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UOMINI
Master 35: Giulio Simonetti (Gemona Atletica)
Master 40: Luca Boninsegna (Sportclub Merano)
Master 45: Fabio Ruga (La Recastello)
Master 50: Oscar Giovio (Alto Lario)
Master 55: Roberto Pedroncelli (Santi)
Master 60: Marco Premoli (Daini Carate)
Master 65: Fulvio Corradini (Valli di Non)
Master 70: Roberto Franchetti (Albosaggia)
Master 75: Guerino Ronchi (Lumezzane)
Master 80: Duilio Volpini (Csi Morbegno)
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