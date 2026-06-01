Verceia Mountain Race: Gaggi e Ruga brillano in Valchiavenna

Alle 10.00 in punto il via della seconda gara, riservata alle categorie maschili dagli junior ai master 55. In programma un tracciato da dieci chilometri e 500 metri con dislivello positivo di 690 metri. In testa a dettare il ritmo si è portato subito Fabio Ruga. Il portacolori di La Recastello e Giulio Simonetti di Gemona Atletica hanno rapidamente fatto il vuoto sui loro inseguitori. Nella prima discesa Simonetti ha provato a fare il vuoto, ma il più esperto Ruga lo ha ripreso nella seconda salita, distanziandolo di un minuto circa. Nella lunga discesa verso il traguardo posto sul lungo lago di Novate Mezzola le posizioni non sono cambiate.