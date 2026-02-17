Allegri: "Qualificazione Champions è vita o morte per le società. Bastoni? Situazioni sempre accadute"

Arbitri professionisti come soluzione? "Il nostro è un campionato bellissimo, ma questi episodi ci son sempre stati e sempre ci saranno. Nei giorni scorsi in Italia si è andati ad analizzare episodi del campionato inglese: dobbiamo capire se sono più importanti i gesti tecnici o le situazioni arbitrali, perché ci buttiamo sempre su quello. Togliere un po' di pressione dagli arbitri sarebbe molto importante, per loro non è facile, si è abbassata anche l'età media degli arbitri. Ci sono tante pressioni per le squadre, anche perché la qualificazione in Champions è una questione di vita o di morte economica per le società".