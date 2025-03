Walmsley, Jornet, Bouillard: triello Western sulle colline del Chianti

Tre stelle di prima grandezza, decine di top runners, una platea di amatori praticamente sterminata in azione dentro un contesto naturale, paesaggistico ed enogastronomico… da leccarsi i baffi: questi i principali ingredienti di Chianti Trail by UTMB, l’evento che per un intero fine settimana ha fatto del piccolo borgo toscano di Radda in Chianti (in provincia di Arezzo) l’ombelico del mondo della corsa in natura e del trailrunning in particolare. Su tutto e su tutti però - pur non riuscendo a salire sul gradino più alto della prova ultra - è sempre e indiscutibilmente lui: King Kilian Jornet!