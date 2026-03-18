Battocletti e Dosso stelle azzurre della squadra femminile nei mondiali indoor

La lotta per il titolo sembra ristretta tra la fenomenale mezzofondista azzurra e le due etiopi, Freweyni Hailu e Aleshign Baweke, la stessa coppia che l'ha preceduta sul traguardo nella competizione di Lievin del World Indoor tour, ma in una gara tattica dove non ci sono lepri a tirare, e con i ritmi che potrebbero essere leggermente meno frenetici, le possibilità di Nadia dovrebbero aumentare nell'ottica di ottenere il metallo più pregiato grazie al suo spunto finale, spesso irresistibile, mentre da non trascurare in ogni caso nella lotta per il podio anche l'australiana Jessica Hull.