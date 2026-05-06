Napoli, il caso Lukaku: torna a Castel Volturno ma è già ai saluti. Addio a fine stagione

Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta profonda. L'allenatore, che tanto lo aveva voluto per guidare l'attacco dopo l'era Osimhen, non ha gradito l'atteggiamento dell'attaccante. Lukaku, che ha saltato diversi impegni per curarsi (ufficialmente) in patria, è apparso sempre più isolato dal resto dello spogliatoio. Il faccia a faccia tanto atteso c'è stato, ma i toni sono rimasti professionali e distanti. Per la sfida contro il Bologna, Lukaku viaggia verso l'ennesimo forfait: la condizione fisica è precaria e la testa sembra già altrove. I numeri della stagione e l'investimento fatto dal club non lasciano spazio a interpretazioni. De Laurentiis non ha intenzione di confermare un calciatore che, tra infortuni e frizioni comportamentali, non ha garantito, in questa stagione, quanto fatto nella precedente.