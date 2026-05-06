NAPOLI

Napoli, il caso Lukaku: torna a Castel Volturno ma è già ai saluti. Addio a fine stagione

L’attaccante belga, dopo il rientro in Italia, non ha migliorato il suo rapporto con Conte e l’ambiente azzurro

06 Mag 2026 - 10:41
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Romelu Lukaku è tornato ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, Big Rom è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza: secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno.

Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta profonda. L'allenatore, che tanto lo aveva voluto per guidare l'attacco dopo l'era Osimhen, non ha gradito l'atteggiamento dell'attaccante. Lukaku, che ha saltato diversi impegni per curarsi (ufficialmente) in patria, è apparso sempre più isolato dal resto dello spogliatoio. Il faccia a faccia tanto atteso c'è stato, ma i toni sono rimasti professionali e distanti. Per la sfida contro il Bologna, Lukaku viaggia verso l'ennesimo forfait: la condizione fisica è precaria e la testa sembra già altrove. I numeri della stagione e l'investimento fatto dal club non lasciano spazio a interpretazioni. De Laurentiis non ha intenzione di confermare un calciatore che, tra infortuni e frizioni comportamentali, non ha garantito, in questa stagione, quanto fatto nella precedente.

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E ora? Per Big Rom si riaprono le piste che portano all'Arabia Saudita o a un clamoroso ritorno in Premier League, in un club di fascia media. Lunedì il Napoli si gioca il match point Champions contro il Bologna, e Lukaku potrebbe al massimo strappare una convocazione per la panchina per poi provare a salutare il "Maradona" contro il Pisa nell'ultima gara interna. Una parabola triste per quello che doveva essere l'uomo della provvidenza e che invece lascerà Napoli dopo due stagioni. 

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