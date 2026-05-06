Van Basten tuona: "Le proprietà straniere sono la rovina del calcio italiano. L'esempio è il Milan"

L'ex numero nove rossonero ha indicato le proprietà straniere come principale ostacolo per il rilancio della Serie A: "Attualmente ci sono molti proprietari stranieri in Italia che non hanno nulla a che fare con la storia dei club, né sono interessati a essa. È un peccato. Sarebbe molto importante cercare di riportare il calcio italiano nelle mani di italiani, affinché possano tornare in cima all'Europa". Problema in cui inserisce anche il suo Milan, con la quale ha vinto il pallone d'oro nel 1988 e del quale si dispiace della situazione attuale, citando la rivalità con l'Inter. "Un esempio è il Milan, che non è più quello che era. Lo seguo e spero che si riprenda presto, perché a oggi l'Inter domina in Italia e questo non mi piace affatto".