Internazionali: Stefanini subito fuori all'esordio
Lucrezia Stefanini © afp
Lucrezia Stefanini esce di scena all'esordio agli Internazionali d'Italia femminili in corso al Foro Italico a Roma. L'azzurra, numero 154 del ranking, ha perso in due set, con il punteggio di 6-0, 6-1 in appena 54 minuti di gioco, dalla lettone Jelena Ostapenko, n.36 Wta, che a Roma vanta la semifinale del 2023 (stoppata da Rybakina, poi vincitrice del titolo). Al secondo turno Ostapenko troverà dall'altra parte della rete la statunitense Amanda Anisimova, n.6 del ranking e del seeding.