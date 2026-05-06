Internazionali: Stefanini subito fuori all'esordio

06 Mag 2026 - 13:59
 Lucrezia Stefanini © afp

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Lucrezia Stefanini esce di scena all'esordio agli Internazionali d'Italia femminili in corso al Foro Italico a Roma. L'azzurra, numero 154 del ranking, ha perso in due set, con il punteggio di 6-0, 6-1 in appena 54 minuti di gioco, dalla lettone Jelena Ostapenko, n.36 Wta, che a Roma vanta la semifinale del 2023 (stoppata da Rybakina, poi vincitrice del titolo). Al secondo turno Ostapenko troverà dall'altra parte della rete la statunitense Amanda Anisimova, n.6 del ranking e del seeding. 

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