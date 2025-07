MotoGP Germania, Di Giannantonio: "Sono contento, ma è solo venerdì"

Fabio Di Giannantonio si prende la scena nel weekend di MotoGP in Germania, col pilota del team VR46 che riesce a conquistare il miglior tempo del venerdì davanti ai fratelli di Marquez: "Sono molto contento del mio giro, non era facile perché ci siamo disturbati in pista ed era il terzo crono. Abbiamo fatto un bel giro, non so se la soft è stata la scelta giusta perché il feeling non è stato fantastico. Da Aragon, ai test, non abbiamo toccato tanto la moto perché c'è una base su cui riesco ad esprimermi e divertirmi. Quando non tocchi e la moto ti piace acquisti fiducia e ti diverti a costruire. Lavoriamo, facciamo piccole modifiche certo, ma la base è quella e mi sto abituando e divertendo. È solo venerdì, iniziare così è bello, ma piedi per terra. Non mi piace espormi, lavoriamo e sono sicuro che domani saremo tutti lì".