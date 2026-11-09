PARLA IL DOTTORE

Valentino Rossi: "Nel 2015 Marquez lottava solo per farmi perdere, mi brucia ancora"

Il pesarese tra passato, Antonelli e la Ferrari di F1: "Le mie possibilità si sono dimezzate presentandomi in ciabatte da Todt"

09 Nov 2026 - 11:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Valentino Rossi ha smesso di correre in moto da ormai e la sua carriera a quattro ruote, ma ancora oggi è uno degli sportivi italiani più conosciuti e amati di tutto il mondo. Tra pochi giorni Marc Marquez potrebbe superarlo per numero di titoli, salendo a 10 e lasciando il pesarese fermo a quota 9, ma quanto accaduto nel 2015, fa ancora male al Dottore, che non è riuscito a guarire quella ferita. E lo ammette. “Ognuno ha il suo limite. Qualcuno l’ha più basso, qualcuno più alto. La storia del 2015 mi fa ancora più arrabbiare: Marquez non lottava per il campionato, lottava solo per farmi perdere. Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora. La sensazione, il mio stato d’animo, è ancora uguale alla sera di Valencia. Tante volte mi guardo allo specchio e dico: non concentriamoci sull’unico titolo perso. Ma lo sport è così, fa più male quello che perdi”, ha detto durante un'intervista su canale 9.

Sul momento del ritiro: “Io dovevo smettere un po’ prima, però mi è sempre piaciuto correre. Ho parlato con tanti altri piloti, ho parlato con Schumacher, ho parlato con Bayliss: tutti avevano smesso per un motivo o l’altro, ma avevano dei rimpianti. Mi sono detto: io corro fin quando proprio non ce la faccio più. Infatti dall’ultima volta che ho tagliato il traguardo è stato un capitolo chiuso, è stato come scrivere la parola fine al momento giusto”.

E la Ferrari? Avrebbe potuto davvero correre in F1? “Todt è un signore molto rigido, severo. Nel 2004 era la prima volta che provavo la Ferrari. Per non farci beccare ci avevano fatto dormire nell’ufficio di Fiorano. Io e Uccio la mattina eravamo scesi con le ciabatte, il costume e la maglietta. Todt aveva guardato Uccio: ma qui c’è una piscina? Ecco, le mie probabilità in Ferrari lì si sono dimezzate”.

Di Antonelli conferma quanto detto più volte negli ultimi tempi: “Kimi? Spettacolo. Emozionante, avere un pilota italiano che dopo 70 anni ci rende molto fortunati. Nelle moto ci sono un sacco di piloti italiani. In F1 no. E ho sempre cercato di capire perché: Kimi è arrivato per noi tifosi. Io lo conosco da qualche anno, è una persona fantastica, è molto divertente. È un fuoriclasse”.

In MotoGP, invece, Bezzecchi deve avere dei rimpianti: "È un po' amareggiato perché quest'anno aveva la possibilità di vincere il Mondiale, aveva la velocità, però ha fatto troppi errori e quindi molto probabilmente non lo vincerà".

Leggi anche

Vale Rossi: "Kimi è un sogno, vederlo vincere è fighissimo anche per me. Per Bez è difficile, ma il più veloce è lui"

valentino rossi
marquez
ferrari
antonelli

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

Gp Qatar, highside spaventoso per Bagnaia: frattura al piede, out per la gara lunga

Marquez butta fuori Bezzecchi e poi si difende: "Ero davanti". Aprilia furiosa

Marquez trionfa nella Sprint in Qatar. Bezzecchi out, brutta caduta per Bagnaia

Marc Marquez

Marc Marquez campione in Qatar se... tutte le combinazioni

MotoGp, Bezzecchi domina in Qatar e vince. Marc Marquez va sul podio e si avvicina al titolo Mondiale

Marquez vede il traguardo: "Punti importanti". Martin: "Terzo posto come una vittoria"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Dele Alli shock sui social
12:26
Dele Alli shock sui social
La gioia di Vozinha dopo la vittoria
12:25
La gioia di Vozinha dopo la vittoria
Follia ultrà al derby di Copenaghen
12:25
Follia ultrà al derby di Copenaghen
Messi firma tutte le maglie di un tifoso
12:24
Messi firma tutte le maglie di un tifoso
12:21
Inter e Juventus le regine dei pali. Bologna infallibile dal dischetto