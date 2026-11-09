Valentino Rossi: "Nel 2015 Marquez lottava solo per farmi perdere, mi brucia ancora"

Valentino Rossi ha smesso di correre in moto da ormai e la sua carriera a quattro ruote, ma ancora oggi è uno degli sportivi italiani più conosciuti e amati di tutto il mondo. Tra pochi giorni Marc Marquez potrebbe superarlo per numero di titoli, salendo a 10 e lasciando il pesarese fermo a quota 9, ma quanto accaduto nel 2015, fa ancora male al Dottore, che non è riuscito a guarire quella ferita. E lo ammette. “Ognuno ha il suo limite. Qualcuno l’ha più basso, qualcuno più alto. La storia del 2015 mi fa ancora più arrabbiare: Marquez non lottava per il campionato, lottava solo per farmi perdere. Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora. La sensazione, il mio stato d’animo, è ancora uguale alla sera di Valencia. Tante volte mi guardo allo specchio e dico: non concentriamoci sull’unico titolo perso. Ma lo sport è così, fa più male quello che perdi”, ha detto durante un'intervista su canale 9.