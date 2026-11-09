Valentino Rossi: "Nel 2015 Marquez lottava solo per farmi perdere, mi brucia ancora"

Valentino Rossi ha smesso di correre in moto da ormai e la sua carriera a quattro ruote, ma ancora oggi è uno degli sportivi italiani più conosciuti e amati di tutto il mondo. Tra pochi giorni Marc Marquez potrebbe superarlo per numero di titoli, salendo a 10 e lasciando il pesarese fermo a quota 9, ma quanto accaduto nel 2015, fa ancora male al Dottore, che non è riuscito a guarire quella ferita. E lo ammette. “Ognuno ha il suo limite. Qualcuno l’ha più basso, qualcuno più alto. La storia del 2015 mi fa ancora più arrabbiare: Marquez non lottava per il campionato, lottava solo per farmi perdere. Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora. La sensazione, il mio stato d’animo, è ancora uguale alla sera di Valencia. Tante volte mi guardo allo specchio e dico: non concentriamoci sull’unico titolo perso. Ma lo sport è così, fa più male quello che perdi”, ha detto durante un'intervista su canale 9.
Sul momento del ritiro: “Io dovevo smettere un po’ prima, però mi è sempre piaciuto correre. Ho parlato con tanti altri piloti, ho parlato con Schumacher, ho parlato con Bayliss: tutti avevano smesso per un motivo o l’altro, ma avevano dei rimpianti. Mi sono detto: io corro fin quando proprio non ce la faccio più. Infatti dall’ultima volta che ho tagliato il traguardo è stato un capitolo chiuso, è stato come scrivere la parola fine al momento giusto”.
E la Ferrari? Avrebbe potuto davvero correre in F1? “Todt è un signore molto rigido, severo. Nel 2004 era la prima volta che provavo la Ferrari. Per non farci beccare ci avevano fatto dormire nell’ufficio di Fiorano. Io e Uccio la mattina eravamo scesi con le ciabatte, il costume e la maglietta. Todt aveva guardato Uccio: ma qui c’è una piscina? Ecco, le mie probabilità in Ferrari lì si sono dimezzate”.
Di Antonelli conferma quanto detto più volte negli ultimi tempi: “Kimi? Spettacolo. Emozionante, avere un pilota italiano che dopo 70 anni ci rende molto fortunati. Nelle moto ci sono un sacco di piloti italiani. In F1 no. E ho sempre cercato di capire perché: Kimi è arrivato per noi tifosi. Io lo conosco da qualche anno, è una persona fantastica, è molto divertente. È un fuoriclasse”.
In MotoGP, invece, Bezzecchi deve avere dei rimpianti: "È un po' amareggiato perché quest'anno aveva la possibilità di vincere il Mondiale, aveva la velocità, però ha fatto troppi errori e quindi molto probabilmente non lo vincerà".