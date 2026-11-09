IL COMMENTO

Polveri bagnate: in Brasile la peggior Ferrari dell'anno

Piloti ormai separati in casa e un metodo che fa acqua alla base di un fine settimana sotto la linea di galleggiamento

di Stefano Gatti
09 Nov 2026 - 10:31
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Il secondo posto tra i Costruttori è ormai blindato: magrissima consolazione per una Ferrari che nelle mutevoli condizioni del Gran Premio del Brasile ha perso la rotta, "timonata" da un ponte di comando che non ha brillato nella fasi più concitate del quartultimo appuntamento del Mondiale. I conti sono presto fatti: a San Paolo si è vista la peggior Ferrari dell'anno. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno messo insieme sei punti, peggiorando gli otto di Monza, non più tardi di due mesi prima. Non è accettabile che a fine gara il Team Principal Vasseur... accetti senza scomporsi troppo un bottino così magro e un bilancio così inconsistente a fronte della dimostrazione di superiorità della McLaren (okay del solo Norris) e del confronto impietoso tra la performance delle Rosse e quella della Red Bull. Stesso stacco al semaforo da fenomeni e dal fondo della griglia per Max Verstappen e Lewis Hamilton (ma in tv è stato santitficato ... solo quello del ferrarista), risultato finale ben diverso.

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Già, sir Lewis: dispiace dirlo ma il sette volte iridato di questi tempi predica bene ma razzola malino. Non si possono pretendere i gradi da prima guida e leader indiscusso del team a ruote ferme e provare (come è giusto che sia) ad imporre un metodo che nei suoi anni alla Mercedes ha fruttato titoli in serie se poi alla domenica non si forniscono risultati in pista all'altezza. San Paolo, con il giro di ritardo nel rientro ai box sotto l'acquazzone finale, il testacoda e le scuse tardive al team (non senza aver sottolineato la scarsa qualità della comunicazione nell'episodio in oggetto) è stata da questo punto di vista emblematicaEcco perché il secondo posto Costruttori rischia di coprire le pecche di una stagione ormai agli sgoccioli, nella quale - ed è quasi un paradosso - ad una monoposto dal buon potenziale non si è sempre abbinata una gestione in pista (un'esecuzione, come dicono quelli bravi) altrettanto efficace. 

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