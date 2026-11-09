Polveri bagnate: in Brasile la peggior Ferrari dell'anno

Il secondo posto tra i Costruttori è ormai blindato: magrissima consolazione per una Ferrari che nelle mutevoli condizioni del Gran Premio del Brasile ha perso la rotta, "timonata" da un ponte di comando che non ha brillato nella fasi più concitate del quartultimo appuntamento del Mondiale. I conti sono presto fatti: a San Paolo si è vista la peggior Ferrari dell'anno. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno messo insieme sei punti, peggiorando gli otto di Monza, non più tardi di due mesi prima. Non è accettabile che a fine gara il Team Principal Vasseur... accetti senza scomporsi troppo un bottino così magro e un bilancio così inconsistente a fronte della dimostrazione di superiorità della McLaren (okay del solo Norris) e del confronto impietoso tra la performance delle Rosse e quella della Red Bull. Stesso stacco al semaforo da fenomeni e dal fondo della griglia per Max Verstappen e Lewis Hamilton (ma in tv è stato santitficato ... solo quello del ferrarista), risultato finale ben diverso.