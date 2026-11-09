Basket, Napoli continua a volare. Eguagliato il miglior avvio in stagione di 23 anni fa

Napoli-Scafati © instagram
Un inizio di stagione così non si vedeva da 23 anni. Con il successo di ieri contro Scafati, Napoli Basketball ha eguagliato il miglior avvio in stagione della propria storia, risalente all’annata 2003/2004. Allora, la Pompea Napoli guidata da Andrea Mazzon, oggi capo allenatore della Reyer Venezia femminile, cominciò con un record di 1 sconfitta, contro Udine, e 6 vittorie, ottenute nei confronti di Cantù, Varese, Roma, Roseto, Pesaro e Messina.
Una partenza lampo che si riflette anche nel rendimento offensivo degli uomini di Repesa: la formazione partenopea nelle prime sette sfide ha messo a segno 656 punti, superando il precedente record di 634 appartenente al 2003/2004; inoltre, è la squadra che tira meglio dall’arco (40.6%), è prima assieme alla BC Roma per tiri dal campo (51.9%), quarta per punti realizzati (93.7), seconda per assist (21.6) e terza nel tiro da 2 (60%).
Numeri che testimoniano il grande lavoro di Repesa e dei suoi ragazzi, capaci di vincere anche in emergenza, come in occasione del derby contro Scafati. Gli azzurri, privi di giocatori importanti come Petrucelli (febbre), Brown (secondo top scorer di media di squadra dietro Ramsey) e Jakimovski, hanno saputo rimontare uno svantaggio di 18 punti a soli 6 minuti dalla fine, nella serata in cui Marco Spissu ha tagliato il traguardo di 750 assist nel nostro campionato. Intanto Napoli si gode la testa della classifica solitaria, in attesa del posticipo di questa sera tra la Virtus Bologna e Verona.
Non solo LBA, perché anche in Eurocup i partenopei stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Napoli è prima nel gruppo C con un record di 6 vittorie e 0 sconfitte, rimanendo l’unica squadra ancora imbattuta nella competizione assieme all’Hapoel Midtown Jerusalem. Mercoledì la sfida in Germania contro i Niners Chemnitz, in attesa di accogliere Trieste nel weekend per provare a scrivere la storia con la settima vittoria in otto partite.