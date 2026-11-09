Basket, Napoli continua a volare. Eguagliato il miglior avvio in stagione di 23 anni fa

Numeri che testimoniano il grande lavoro di Repesa e dei suoi ragazzi, capaci di vincere anche in emergenza, come in occasione del derby contro Scafati. Gli azzurri, privi di giocatori importanti come Petrucelli (febbre), Brown (secondo top scorer di media di squadra dietro Ramsey) e Jakimovski, hanno saputo rimontare uno svantaggio di 18 punti a soli 6 minuti dalla fine, nella serata in cui Marco Spissu ha tagliato il traguardo di 750 assist nel nostro campionato. Intanto Napoli si gode la testa della classifica solitaria, in attesa del posticipo di questa sera tra la Virtus Bologna e Verona.