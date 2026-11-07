MotoGp, Marquez trionfa nella Sprint in Qatar. Bezzecchi out, brutta caduta per Bagnaia

Al quarto giro un nuovo colpo di scena: Marquez e Bezzecchi si toccano, e il pilota Aprilia - che in quel momento stava tentando un sorpasso all’interno - cade, chiudendo in anticipo la sua Sprint: l’incidente finisce poco dopo sotto investigazione, ma il pilota spagnolo non riceve alcuna penalità. Subito dopo il contatto con l’italiano Marquez deve vedersela con Martin, che ha recuperato e lo insidia costantemente: tra i due il testa a testa è molto serrato, con diversi ribaltamenti di fronte. A cinque giri Marquez è ancora davanti, con Martin e Di Giannantonio a completare il podio.