MotoGp, Marquez trionfa nella Sprint in Qatar. Bezzecchi out, brutta caduta per Bagnaia

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Marc Marquez è protagonista anche nella Sprint Race del Qatar: lo spagnolo vince con un tempo di 18'46.450 davanti a Di Giannantonio e Martin e domani potrà puntare alla vittoria aritmetica del titolo. Gara che è ripartita dopo 20 minuti di bandiera rossa per un brutto incidente tra Aldeguer e Bagnaia, con il pilota italiano trasportato al centro medico. Anche Bezzecchi finisce in anticipo la gara per una caduta dopo un contatto con Marquez.
LA CRONACA
La Sprint Race alla vigilia del GP del Qatar parte subito con un colpo di scena. In curva 16 Aldeguer tocca Bagnaia e l’italiano cade rovinosamente: dopo appena due giri è bandiera rossa e i piloti tornano ai box. Dopo circa venti minuti si riparte, con un doppio long lap penalty assegnato ad Aldeguer dopo l’incidente, e la gara che viene ridotta da 11 a 10 giri. Al secondo start Marquez mantiene la vetta, con Bezzecchi e Di Giannantonio subito dietro di lui, mentre Martin cerca di risalire dall’undicesima posizione: dopo tre giri è già quarto.
Al quarto giro un nuovo colpo di scena: Marquez e Bezzecchi si toccano, e il pilota Aprilia - che in quel momento stava tentando un sorpasso all’interno - cade, chiudendo in anticipo la sua Sprint: l’incidente finisce poco dopo sotto investigazione, ma il pilota spagnolo non riceve alcuna penalità. Subito dopo il contatto con l’italiano Marquez deve vedersela con Martin, che ha recuperato e lo insidia costantemente: tra i due il testa a testa è molto serrato, con diversi ribaltamenti di fronte. A cinque giri Marquez è ancora davanti, con Martin e Di Giannantonio a completare il podio.
Col passare dei minuti Marquez stacca sempre di più Martin, che viene insidiato alle spalle da Di Giannantonio fino al sorpasso da parte dell’italiano all’ultimo giro, decisivo per chiudere in seconda posizione. Completa il podio lo stesso Martin, terzo dopo essere partito undicesimo in griglia.