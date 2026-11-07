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MotoGp, Marquez vede il traguardo: "Punti importanti". Martin: "Terzo posto come una vittoria"

Jorge soltanto 14 giorni fa si rompeva un braccio: "Fiero del lavoro che sto facendo". Per Marc titolo Mondiale sempre più vicino

07 Nov 2026 - 18:08
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"È stata una gara molto strana, con l'interruzione e spero che Pecco stia bene. Quando c'è stato l'impatto con Bezzecchi si è azionato anche l'airbag, ma è tornato tutto sotto controllo. Sono punti molto importanti per il campionato". Queste le parole di Marc Marquez dopo la vittoria della Sprint di MotoGp in Qatar, davanti a Fabio Di Giannantonio e al rivale nel Mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati non ha risposto alla richiesta di chiarimenti sul contatto che ha causato la caduta di Marco Bezzecchi, non sanzionato dalla giuria. "Il circuito mi piace tanto - ha detto invece Di Giannantonio - sono impressionato da quanto ha fatto Jorge. Io ho guidato al mio meglio, peccato per il distacco da Marc ma sono contento di quanto abbiamo fatto oggi. Continueremo a spingere anche domani".

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"Sono fiero del lavoro che sto facendo, dopo due settimane dall'infortunio oggi l'adrenalina mi ha aiutato a spingere. Volevo riuscire ad attaccare con le morbide e volevo lottare con Marquez. È incredibile arrivare a podio, è una bella vittoria, spero che questa storia sia di ispirazione per tanti". Così Jorge Martin, pilota dell'Aprilia, terzo nella gara sprint del Gp del Qatar. Il pilota spagnolo era reduce da una frattura al braccio.

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