MotoGp, Marquez vede il traguardo: "Punti importanti". Martin: "Terzo posto come una vittoria"

"È stata una gara molto strana, con l'interruzione e spero che Pecco stia bene. Quando c'è stato l'impatto con Bezzecchi si è azionato anche l'airbag, ma è tornato tutto sotto controllo. Sono punti molto importanti per il campionato". Queste le parole di Marc Marquez dopo la vittoria della Sprint di MotoGp in Qatar, davanti a Fabio Di Giannantonio e al rivale nel Mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati non ha risposto alla richiesta di chiarimenti sul contatto che ha causato la caduta di Marco Bezzecchi, non sanzionato dalla giuria. "Il circuito mi piace tanto - ha detto invece Di Giannantonio - sono impressionato da quanto ha fatto Jorge. Io ho guidato al mio meglio, peccato per il distacco da Marc ma sono contento di quanto abbiamo fatto oggi. Continueremo a spingere anche domani".