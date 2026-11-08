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MotoGp, Bezzecchi domina in Qatar e vince. Marc Marquez va sul podio e si avvicina al titolo Mondiale

L’italiano dell'Aprilia parte davanti a tutti e chiude in solitaria. Il ducatista chiude secondo con Martin in settima piazza

08 Nov 2026 - 18:21
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Marco Bezzecchi vince la sua sesta gara in stagione, e lo fa dopo un dominio totale sul circuito di Lusail, in Qatar. L’italiano, già in pole, non cede mai la prima posizione e chiude con oltre tre secondi di vantaggio su Marc Marquez, sempre più vicino al decimo titolo mondiale. Terzo Raul Fernandez sull’Aprilia clienti. Buona gara per Jorge Martin, settimo nonostante i tanti problemi fisici. Il titolo Mondiale quindi potrebbe assegnarsi in Portogallo, a Portimao, nel weekend del 21-22 novembre: a Marc Marquez basterà vincere la Sprint.

LA GARA

Il pilota italiano, che scattava dalla pole position, legittima la posizione di partenza e allunga sin da subito, guadagnando così un distacco che crescerà di giro in giro. La lotta per il podio è un affare a tre, con Marc Marquez, Raul Fernandez e Pedro Acosta coinvolti. Lo spagnolo della Ducati, arrivato in Qatar con il primo match-point mondiale, gestisce al meglio le gomme, e dopo essersi trovato anche quarto, supera prima il connazionale della KTM, e a 3 giri dalla fine anche Fernandez, sverniciandolo sul rettilineo principale per andare a prendersi il secondo gradino del podio. 

Per Marco Bezzecchi gli ultimi giri sono quasi una passerella: il riminese ha oltre 3 secondi di vantaggio sul nove volte campione del mondo, può gestire nel finale, e taglia il traguardo con un tempo di 41’29”173. Marc Marquez chiude a 3.083 secondi da lui, davanti a Raul Fernandez (+3.614). Quarto Ogura, quinto Bastianini davanti a un Acosta in seria difficoltà con le gomme dopo i primi giri da protagonista. Settimo uno stoico Martin, che con un polso ancora in condizioni precarie riesce a limitare i danni e a rimandare la festa mondiale di Marquez in Portogallo. Chiudono la top 10 Di Giannantonio, Zarco e Lecuona.

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