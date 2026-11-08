MotoGp, Bezzecchi domina in Qatar e vince. Marc Marquez va sul podio e si avvicina al titolo Mondiale

Il pilota italiano, che scattava dalla pole position, legittima la posizione di partenza e allunga sin da subito, guadagnando così un distacco che crescerà di giro in giro. La lotta per il podio è un affare a tre, con Marc Marquez, Raul Fernandez e Pedro Acosta coinvolti. Lo spagnolo della Ducati, arrivato in Qatar con il primo match-point mondiale, gestisce al meglio le gomme, e dopo essersi trovato anche quarto, supera prima il connazionale della KTM, e a 3 giri dalla fine anche Fernandez, sverniciandolo sul rettilineo principale per andare a prendersi il secondo gradino del podio.