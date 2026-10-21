VOLATE MONDIALI

Vale Rossi: "Antonelli è un sogno per l'Italia, ha tutto sotto controllo"

Il Dottore su F1 e MotoGP con i nostri piloti in corsa per il titolo: "Per Bezzecchi è difficile, ma il più veloce è lui"

21 Ott 2026 - 15:20
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Reduce dalla sfortunata gara di Portimao, Valentino Rossi è stato ospite del concerto londinese di Cesare Cremonini, da dove ha detto la sua sul countdown mondiale di Andrea Kimi Antonelli in F1 e sulle residue possibilità di vincere il titolo MotoGP di Marco Bezzecchi. L'attesa, però, è tutta su AKA12. "Per i tifosi italiani di motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula 1 così forte", ha detto a Sky il Dottore, che conosce Antonelli fin da piccolo, quando giravano assieme sui kart.

"Poi, per me è fighissimo perché lo conosciamo da quando era piccolo piccolo, giravamo insieme con il kart, e quindi vederlo che può vincere è una grande soddisfazione. Penso che, per come è andata quest'anno, abbia la situazione sotto controllo. Consigli? Non penso che abbia bisogno dei miei consigli… Quindi vediamo domenica sera", ha aggiunto.

Bezzecchi ha un compito decisamente più complicato di Antonelli, visto che deve recuperare 46 punti e ha davanti due mastini come Jorge Martin e Marc Marquez. "E' difficile, ma perché no? Ci sono tante gare, ma ha dimostrato di essere il più veloce. Sono tanti 46 punti anche perché gli avversari sono due e quindi è più difficile. Bisogna provare a vincere e arrivare davanti. In Australia ha un conto aperto con la sfortuna perché l'anno scoro aveva dovuto fare due long lap, altrimenti avrebbe vinto".

Antonelli vola anche sui social, quasi doppiato Sinner: davanti a lui solo Balotelli e Vale Rossi

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© Getty Images | 9. Federico Bernardeschi (2,6 milioni)
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