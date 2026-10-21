Vale Rossi: "Antonelli è un sogno per l'Italia, ha tutto sotto controllo"

Bezzecchi ha un compito decisamente più complicato di Antonelli, visto che deve recuperare 46 punti e ha davanti due mastini come Jorge Martin e Marc Marquez. "E' difficile, ma perché no? Ci sono tante gare, ma ha dimostrato di essere il più veloce. Sono tanti 46 punti anche perché gli avversari sono due e quindi è più difficile. Bisogna provare a vincere e arrivare davanti. In Australia ha un conto aperto con la sfortuna perché l'anno scoro aveva dovuto fare due long lap, altrimenti avrebbe vinto".