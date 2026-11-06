MotoGp, Marc Marquez campione in Qatar se: tutte le combinazioni

Marc Marquez vede a un passo la conquista del suo decimo titolo mondiale in carriera, l'ottavo in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati si presenta in Qatar, sul circuito di Lusail, con in mano il primo match point iridato, a tre gare al termine della stagione. Jorge Martin è il suo primo inseguitore ma il problema al polso destro renderà difficile la rimonta per il pilota Aprilia, più staccato Marco Bezzecchi.
MotoGp, la classifica pilota prima del Qatar
Marc Marquez (Ducati Factory) 399 punti, Jorge Martin (Aprilia Factory) 355 punti (-44), Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) 332 punti (-67)
Marquez campione se...
Per incoronarsi campione del mondo già nel weekend di Lusail e chiudere matematicamente la contesa con due gare d'anticipo, Marc Marquez dovrà riuscire nell'impresa di guadagnare almeno 30 punti su Jorge Martin e 8 su Marco Bezzecchi al termine del fine settimana in Qatar.
I prossimi appuntamenti
Qualora lo spagnolo non dovesse vincere il titolo in Qatal, la corsa iridata si sposterebbe nelle tappe finali in Europa: dopo una settimana di sosta, il Motomondiale farà infatti scalo a Portimao in Portogallo (20-22 novembre) prima del gran finale sul tracciato di Valencia (27-29 novembre).