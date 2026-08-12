EUROPEI NUOTO

Fenomeno Sara Curtis: finale agli Europei e record del mondo nei 50 dorso

 La piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26"63, e diventa la grande favorita per l'oro

12 Ago 2026 - 19:49
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Fenomenale Sara Curtis. Agli Europei di nuoto di Parigi la 19enne piemontese domina la semifinale dei 50 dorso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26"63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale di Kaylee McKeown (26"86). Alle sue spalle Alina Gaifutdinova in 26"91 e Mary-Ambre Moluh in 27"25. Costanza Cocconcelli è nona in 27"87 e resta fuori dalla finale per appena due centesimi. Curtis dunque accede alla finale dei 50m dorso col primo tempo e da grande favorita. 

"Una follia, non so cosa dire. Probabilmente è il sogno di tutta la mia vita. Ho detto 'faccio questa gara e spingo fino all'ultima bracciata', sono contenta. Non mi sembra vero. Veramente folle, non credo ancora di esserci riuscita. E ora c'è la finale...". Così Sara Curtis dopo aver ottenuto il pass per la finale degli Europei di 50 dorso con il record del mondo in 26"63.

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