Fenomeno Sara Curtis: finale agli Europei e record del mondo nei 50 dorso

Fenomenale Sara Curtis. Agli Europei di nuoto di Parigi la 19enne piemontese domina la semifinale dei 50 dorso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26"63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale di Kaylee McKeown (26"86). Alle sue spalle Alina Gaifutdinova in 26"91 e Mary-Ambre Moluh in 27"25. Costanza Cocconcelli è nona in 27"87 e resta fuori dalla finale per appena due centesimi. Curtis dunque accede alla finale dei 50m dorso col primo tempo e da grande favorita.