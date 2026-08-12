Pernici in finale negli 800 metri dei Campionati Europei di Birmingham

Il 23enne mezzofondista bresciano che, il 3 luglio scorso a Nancy ha cancellato dopo 53 anni il più vecchio primato italiano esistente di Marcello Fiasconaro, correndo nel nuovo limite di 1'43"60, ha condotto la solita prova coraggiosissima da front runner guidando il gruppo sino agli ultimi 80 metri, in cui è stato superato oltre che dal vincitore, dal britannico Ben Pattison con 1'43"72, dal francese Corentin le Clezio con 1'43"80 e dallo spagnolo Mohamed Attaoui con 1'43"82, tutti tempi nettamente inferiori a quelli del vincitore della precedente semifinale.