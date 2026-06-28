MotoGP, Bezzecchi dimesso dall'ospedale: nessuna conseguenza seria dopo la terribile caduta

Bezzecchi, che spavento! Le foto della caduta del pilota italiano durante il GP d'Olanda
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Sospiro di sollievo per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, caduto ad alta velocità nel corso delle fasi iniziali del GP d'Olanda della MotoGP, è stato dimesso dall'ospedale Universitario di Groningen dopo essere stato sottoposto a TAC ed esami radiologici che non hanno evidenziato lesioni. E' stato quindi dimesso per fare immediato ritorno a casa.
In precedenza, gli esami clinici iniziali avevano confermato che "Bez" era "pienamente cosciente" e presentava "una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche".
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