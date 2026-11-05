Marc Marquez prima del Qatar: “Titolo? Per me è ancora lontano. Possono succedere tante cose”

Tornando sul percorso di questa stagione, invece, Marquez ha spiegato quando - secondo lui - è tornato davvero a lottare per il titolo: “Al Sachsenring ho capito che eravamo tornati in battaglia per il titolo. Ducati mi ha aiutato con delle novità, il feeling con la moto è migliorato”. Infine una chiosa sull’arrivo in Qatar a ridosso delle prove libere: “Vorrei essere in un altro posto. È il motivo per cui sono arrivato con l'ultimo aereo disponibile e andrò via il prima possibile. Ma siamo qui e sono concentrato per correre”