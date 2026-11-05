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Marc Marquez prima del Qatar: “Titolo? Per me è ancora lontano. Possono succedere tante cose”

Il pilota spagnolo, che nel weekend ha il primo match point per il Mondiale, presenta il Gran Premio insieme a Marco Bezzecchi

05 Nov 2026 - 18:55
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La MotoGp è pronta a tornare con il Gran Premio del Qatar, con il quale Marc Marquez avrà il primo match point per vincere l’ottavo Mondiale. Il pilota spagnolo, però, non si sbilancia in conferenza stampa: “Nella mia testa il titolo è ancora lontano, mancano poche gare ma possono succedere ancora tante cose”. Marco Bezzecchi, terzo a -67 non vuole mollare la presa: “Possiamo provare a battagliare con i piloti di testa”.

Dopo la vittoria nel GP della Malesia, Marc Marquez può centrare il suo ottavo titolo mondiale. Nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio del Qatar, il pilota spagnolo - a +44 da Martin secondo e +67 da Bezzecchi terzo - ha ricordato la vittoria dello scorso anno su questa pista: “Questa è una pista su cui l’anno scorso mi sono sentito molto bene, bisogna cercare di partire bene dalla FP1 e da lì cercare di costruire il nostro weekend. Mi sento esattamente come sempre, ogni anno è diverso: per tante stagioni ho lottato per il titolo nella parte finale, è sempre più difficile e bisogna cercare di controllare i nervi. In questo momento qualcuno può pensare che il titolo sia vicino, ma nella mia testa è ancora lontano: c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Tornando sul percorso di questa stagione, invece, Marquez ha spiegato quando - secondo lui - è tornato davvero a lottare per il titolo: “Al Sachsenring ho capito che eravamo tornati in battaglia per il titolo. Ducati mi ha aiutato con delle novità, il feeling con la moto è migliorato”. Infine una chiosa sull’arrivo in Qatar a ridosso delle prove libere: “Vorrei essere in un altro posto. È il motivo per cui sono arrivato con l'ultimo aereo disponibile e andrò via il prima possibile. Ma siamo qui e sono concentrato per correre”

Accanto a lui, anche Marco Bezzecchi ha parlato in conferenza stampa, lanciando un messaggio sulle sue ambizioni nonostante i 67 punti di distacco da Marquez: “Il mio obiettivo è cercare di andare più forte possibile per tenere aperta la battaglia. Noi l’anno scorso abbiamo fatto fatica ma la situazione ora è diversa e possiamo provare a battagliare con i piloti di testa”.

Il pilota Aprilia ha poi concluso menzionando anche Kimi Antonelli e la sua recente vittoria del Mondiale di Formula 1: “Ha fatto qualcosa di incredibile, tante buone gare ma è stato fantastico durante tutto l’anno: non vedo l’ora di abbracciare lui e la sua meravigliosa famiglia. Ha fatto una parte importante di storia per lo sport italiano, ridando vita e linfa a una passione per la Formula 1 in Italia, ma direi in generale per il Motorsport. Ci ha fatto vivere un sogno”.

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