Nkunku segna ancora, il Lipsia travolge l'Augusta: vincono Bayern e Dortmund

Nella nona giornata della Bundesliga il Lipsia travolge 5-2 l'Augusta con gol di Banzuzi (33'), Nkunku (35'), Raum (45'+1'), Romulo (60') e Baumgartner (66') per i padroni di casa e di Kade (1') e Ogundu (90'+2') per l'Augusta. Il Borussia Dortmund batte 2-1 l'Elversberg, grazie a una doppietta di Nmecha (55' e 71'), mentre Futkeu accorcia le distanze all'81' per l'Elversberg. Di seguito gli altri risultati delle partite sin qui disputate oggi: Magonza-Bayern Monaco 1-2; Paderborn-Eintracht Francoforte 2-2.