MOTOGP

Martìn prova a riaprire la corsa al Mondiale: "Questo giovedì capiremo fin dove possiamo spingerci"

Frattura e stop in Malesia, ma il pilota Aprilia non si arrende e va all'assalto mondiale: il verdetto dei medici in Qatar deciderà il campione della MotoGP 

04 Nov 2026 - 15:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il mondiale è lontano per Jorge Martín, ora distante esattamente 44 punti dal connazionale e nove volte campione del mondo Marc Márquez. L’assenza forzata di Martinator in Malesia si è trasformata in un assist perfetto per il rivale. Márquez non si è fatto pregare: con il secondo posto nella Sprint e il trionfo nella gara lunga di domenica, ha scavato un solco importante nella classifica generale. Martín aveva dovuto alzare bandiera bianca a Sepang poco prima delle qualifiche, preferendo non rischiare per favorire il recupero dalla frattura composta del radio distale rimediata nella Sprint di Phillip Island. Il pilota dell'Aprilia, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi senza lottare. Volerà in Qatar per il terzultimo appuntamento della stagione MotoGP 2026, stringerà i denti e proverà a scendere in pista a Lusail per giocare tutte le sue carte fino alla fine. Adesso sta ai medici analizzare le condizioni del pilota del team di Noale, e decidere se sarà o meno "fit to race", idoneo a correre. 

"E' stato un peccato non essere riuscito a proseguire il weekend di Sepang, ma aver avuto la possibilità di provarci è stata già un'impresa - ha dichiarato il Martin -. Sono tornato in Spagna, per proseguire i trattamenti necessari per recuperare dall'infortunio e arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Ora vedremo come risponderà il fisico e, a partire da questo giovedì, inizieremo a lavorare con Aprilia per capire fin dove potremo spingerci". 

motogp
jorge martin
aprilia

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

MotoGP, è ufficiale: Yamaha boicotta il Gran Premio del Qatar, il comunicato

Marquez domina a Sepang, match point mondiale già in Qatar

Marquez: "Mondiale? Non ci penso, resto concentrato". Bez: "Ordini di scuderia? Non spreco energie"

Marquez sulle tracce di... Antonelli in Qatar, Aprilia pronta a dare battaglia

Marc Marquez domina a Sepang e ipoteca il decimo titolo

Acosta vince la Sprint in Malesia davanti a Marquez e Bezzecchi

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:15
Zanetti: "L'Udinese ha grande potenziale, ora ricostruire la mentalità"
MCH ESULTANZA COREANA SRV
16:57
Esultanza alla coreana. Vedere per credere la follia di Moon Seon-Min
Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."
16:55
Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."
Algeria, la festa per i 95 anni di una squadra di 2° divisione è uno spettacolo
16:54
Algeria, la festa per i 95 anni di una squadra di 2° divisione è uno spettacolo
Yamal, il padre è scatenato: "Quest'anno la Champions è di mio figlio"
16:54
Yamal, il padre è scatenato: "Quest'anno la Champions è di mio figlio"