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MotoGp Qatar 2026, i risultati delle libere 1: Marquez detta legge ma Martin migliora

Il leader del Mondiale chiude davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Jorge Martin si difende: è quinto e chiude davanti a Bagnaia

06 Nov 2026 - 13:49
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Marc Marquez Qatar 2026 © afp

Marc Marquez Qatar 2026 © afp

Miglior tempo (1:52.278) per Marc Marquez nelle prime libere del Gran Premio del Qatar classe MotoGp.

Il leader del Mondiale con la Ducati ufficiale, che a Lusail potrebbe conquistare il suo decimo titolo, ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi (1:52.388) e la Ducati del Team VR46 Fabio Di Giannantonio (1:52.691). Quinto tempo (1:53.012) per Jorge Martin di nuovo in pista dopo aver ottenuto l'idoneità a correre nonostante la frattura al polso: lo spagnolo dell'Aprilia è apparso in crescita rispetto a Sepang dove era stato costretto a saltare il weekend di gara.

Sesto Francesco Bagnaia (1:53.071) sull'altra Ducati ufficiale. Alle 17 le pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2.

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