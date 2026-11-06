MotoGp Qatar 2026, i risultati delle libere 1: Marquez detta legge ma Martin migliora

Il leader del Mondiale con la Ducati ufficiale, che a Lusail potrebbe conquistare il suo decimo titolo, ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi (1:52.388) e la Ducati del Team VR46 Fabio Di Giannantonio (1:52.691). Quinto tempo (1:53.012) per Jorge Martin di nuovo in pista dopo aver ottenuto l'idoneità a correre nonostante la frattura al polso: lo spagnolo dell'Aprilia è apparso in crescita rispetto a Sepang dove era stato costretto a saltare il weekend di gara.