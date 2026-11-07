Frosinone, Alvini: "La prestazione c'è stata, il risultato no"

Massimiliano Alvini secco dopo la sconfitta del suo Frosinone a Cagliari. "La prestazione c'è stata, il risultato no: abbiano avuto le occasioni per pareggiarla", le prime parole a caldo in sala stampa. "Non dimentichiamoci del nostro obiettivo - ha detto l'allenatore del Frosinone - ma dovevamo azzannare la partita soprattutto nel primo tempo. Forse siamo stati troppo leziosi in alcuni momenti. Ce l'abbiamo messa tutta, non siamo riusciti a portare a casa un punto anche per i nostri tifosi che sono voluti venire in Sardegna. Onore al Cagliari e al suo ambiente, caldo e bello". Ora la sosta: "Sono incavolato, volevamo prendere punti per la salvezza: la pausa ci può servire anche a riflettere su questo", ha concluso Alvini.