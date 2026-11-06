MotoGp, GP Qatar: Di Giannantonio guida le pre-qualifiche, delusione Acosta

Tre Ducati nelle prime quattro posizioni, quattro Aprilia nella top-10 e un italiano davanti a tutti. Le qualifiche della MotoGp, in gara in Qatar nonostante la precaria situazione nel Medio Oriente (assenti solo le Yamaha), vedono infatti Di Giannantonio svettare davanti a tutti con un crono autorevole e un ottimo passo prima del time attack. L'italiano del team VR46 chiude infatti col tempo di 1.50.406 ed entra nella storia: record della pista di Losail, strappato a Marc Marquez per un decimo circa. Diggia era rimasto regolarmente nella top-3, prima di svettare davanti a tutti e rendersi imprendibile. Il solo Marc Marquez è stato capace di accorciare sul leader, chiudendo però a 142 millesimi, con Marco Bezzecchi terzo: inizialmente e a lungo in vetta, il pilota Aprilia ha chiuso a 260 millesimi. Quarto un redivivo Pecco Bagnaia, capace di tenere un buon ritmo e chiudere a 386 millesimi, più staccati invece tutti gli altri a partire da Fernandez (+0.608). Chiudono la top-10 e l'elenco dei qualificati alla Q2 Bastianini (+0.618), Martin (+0.635), Zarco (+0.895), Ogura (+0.912) e Binder (+1.003). Aldeguer è il primo degli esclusi, mentre Pedro Acosta è il grande deluso: lo spagnolo e la sua Ktm non vanno oltre una mesta 14a posizione, che vale il passaggio in Q1. Acosta proverà a raddrizzare il suo weekend nelle qualifiche, domani alle 12.40. Alle 17, invece, la Sprint Race che potrebbe avvicinare Marc Marquez al titolo: il leader del Mondiale deve guadagnare trenta punti su Martin, per festeggiare in Qatar.