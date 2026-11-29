Alex, per settimane, è stato uno degli unici a sapere del ritiro del fratello. "All'inizio non ero tranquillo: ho passato qualche notte senza dormire bene, qualche ora in meno di sonno. Quando poi l'ha annunciato anche per me è stato come togliermi un peso. Tenere un segreto per tanto tempo non è stato facile. Ma abbiamo questa relazione, a Motegi, al Twin Ring, dormiamo nella stessa camera e lì abbiamo avuto tempo di parlare un po' di tutto. Sono molto contento per lui, perché anche a me toglie il peso di soffrire quando lui è in pista. Vuoi o non vuoi, sei un pilota, ma quando hai un fratello in pista hai sempre quel nervosismo extra".