Nonostante l'auspicio di Musetti ("Sarebbe bello averlo con noi a Bologna") e il costante supporto inviato dall'altoatesino tramite la chat di squadra (come confermato nei giorni scorsi da Volandri), uno spostamento dall'Alto Adige appare praticamente impossibile per ragioni strettamente mediche. Le prime fasi del post-operatorio richiedono infatti massima cautela per scongiurare complicazioni alla ferita e la formazione di aderenze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.