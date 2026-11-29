Jannik Sinner non sarà sugli spalti della Bolognafiere Arena per sostenere da vicino l'Italia nella finale odierna di Coppa Davis: resterà a casa a Sesto Pusteria per continuare la delicata convalescenza seguita all'intervento chirurgico effettuato martedì scorso in Finlandia.
Nonostante l'auspicio di Musetti ("Sarebbe bello averlo con noi a Bologna") e il costante supporto inviato dall'altoatesino tramite la chat di squadra (come confermato nei giorni scorsi da Volandri), uno spostamento dall'Alto Adige appare praticamente impossibile per ragioni strettamente mediche. Le prime fasi del post-operatorio richiedono infatti massima cautela per scongiurare complicazioni alla ferita e la formazione di aderenze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.