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L'Inter ha avviato i dialoghi con l'agente Gordon Stipic per rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno, puntando a un prolungamento biennale con parte fissa ridotta rispetto agli attuali 6,5 milioni di euro e una quota variabile più consistente capace di avvicinare il totale ai 6 milioni al raggiungimento di determinati traguardi.
I bonus previsti dalla nuova politica societaria, scrive il Corriere dello Sport, saranno legati sia ai risultati di squadra (inclusi i vari passaggi di turno in Champions League) sia a obiettivi individuali e al numero di presenze effettive.
La volontà di proseguire insieme è pienamente condivisa dallo stesso Calhanoglu, legato a doppio filo all'ambiente nerazzurro e ormai perfettamente radicato a Milano insieme alla propria famiglia.