Da rookie a leggenda: Ducati saluta Bagnaia
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
L'ultimo GP di Pecco sulla Ducati salta per una complicazione più seria del previsto, in forte dubbio anche i primi test ufficiali con le moto da 850cc e le gomme Pirelli
Francesco Bagnaia avrebbe immaginato un epilogo ben diverso per la sua avventura in Ducati, soprattutto dopo due stagioni particolarmente complesse. Al contrario, il due volte iridato della MotoGP sarà costretto a seguire dai box l'ultimo appuntamento stagionale a Valencia e, allo stato attuale, dovrà saltare anche i test di martedì in sella all'Aprilia, conseguenza della caduta rimediata a Lusail dopo il contatto con Fermin Aldeguer.
Arrivato al circuito "Ricardo Tormo" con l'ausilio delle stampelle e affiancato dal direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna, il pilota piemontese non è riuscito a nascondere la commozione durante l'incontro con i giornalisti. Visibilmente toccato, Bagnaia ha spiegato che l'infortunio al piede destro non gli avrebbe impedito di scendere in pista nel weekend spagnolo, ma lo staff medico ha deciso di fermarlo precauzionalmente per una problematica ben più delicata: approfondimenti diagnostici hanno infatti evidenziato una lieve emorragia cerebrale provocata dall'impatto in Qatar.
"Per ora i dottori mi hanno negato l'ok anche per i test di martedì – ha dichiarato – Mancano ancora cinque giorni e mi auguro vivamente che il quadro clinico possa evolversi per il meglio. In ogni caso, anche qualora ricevessi il via libera, dovrei girare con estrema prudenza".
Per celebrare l'addio del suo pilota, la casa di Borgo Panigale aveva realizzato una moto con una speciale livrea bianca destinata proprio al Gran Premio di Valencia. A rendere l'atmosfera ancora più carica di emozioni è stato inoltre un filmato tributo realizzato dalla squadra per salutarlo, davanti al quale Bagnaia si è lasciato andare nuovamente alle lacrime.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa