Arrivato al circuito "Ricardo Tormo" con l'ausilio delle stampelle e affiancato dal direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna, il pilota piemontese non è riuscito a nascondere la commozione durante l'incontro con i giornalisti. Visibilmente toccato, Bagnaia ha spiegato che l'infortunio al piede destro non gli avrebbe impedito di scendere in pista nel weekend spagnolo, ma lo staff medico ha deciso di fermarlo precauzionalmente per una problematica ben più delicata: approfondimenti diagnostici hanno infatti evidenziato una lieve emorragia cerebrale provocata dall'impatto in Qatar.