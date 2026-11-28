L'addio di Marc Marquez ha scosso la MotoGP, ma ha anche complicato, e non poco, i piani della Ducati. Che è vero ha già il suo top rider avendo ingaggiato Pedro Acosta, ma adesso dovrà trovare un sostituto per il team ufficiale. E i nomi in cima alla lista sono quelli di due piloti già sotto contratto con Borgo Panigale, ma inseriti nella squadra di Valentino Rossi: Nicolò Bulega e Fermin Aldeguer. In attesa di capire se sarà davvero uno dei due a prendere il posto del dieci volte iridato, il team VR46 fa sentire la sua voce. "Noi siamo il team factory supported, abbiamo due piloti fantastici che sono Fermin e Nicolò, che sono nell'ottica Ducati da sempre. Io non ho ancora parlato con nessuno, abbiamo i contratti firmati con i piloti, i nostri partner vogliono loro e non è che oggi, a dicembre, possiamo fare gli switch come le figurine, sicuramente se succederà qualcosa, spero di no, sarà abbastanza complessa e complicata", ha detto il team director Alessio "Uccio" Salucci a Sky.