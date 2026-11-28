© Getty Images
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L'addio di Marc Marquez ha scosso la MotoGP, ma ha anche complicato, e non poco, i piani della Ducati. Che è vero ha già il suo top rider avendo ingaggiato Pedro Acosta, ma adesso dovrà trovare un sostituto per il team ufficiale. E i nomi in cima alla lista sono quelli di due piloti già sotto contratto con Borgo Panigale, ma inseriti nella squadra di Valentino Rossi: Nicolò Bulega e Fermin Aldeguer. In attesa di capire se sarà davvero uno dei due a prendere il posto del dieci volte iridato, il team VR46 fa sentire la sua voce. "Noi siamo il team factory supported, abbiamo due piloti fantastici che sono Fermin e Nicolò, che sono nell'ottica Ducati da sempre. Io non ho ancora parlato con nessuno, abbiamo i contratti firmati con i piloti, i nostri partner vogliono loro e non è che oggi, a dicembre, possiamo fare gli switch come le figurine, sicuramente se succederà qualcosa, spero di no, sarà abbastanza complessa e complicata", ha detto il team director Alessio "Uccio" Salucci a Sky.
Sui possibili sostituti: "Vietti o Ducati potrebbe ripescare Miller? Le porte sono tutte aperte, Celestino è un pilota fortissimo, sarebbe uno dei primi candidati, mi è sempre piaciuto. Ma prima di correre così velocemente, vorrei capire. Io ho i miei due piloti che ho voluto fortemente, ci lavoro da un anno e mezzo due per averli tutti e due e ora cerco di tenermeli stretti, son sincero. I team sono aziende, ci sono contratti firmati e a Pertamina (lo sponsor, ndr) non è che frega tanto se Marc smette e a noi prendono Aldeguer o Bulega. Loro ci dicono: e quindi?".
Sulla decisione di Marquez: "Io non so se Marquez aveva deciso di smettere o no, Ducati forse lo sapeva già, ma ora è tardi e aspettiamo i prossimi giorni per capire come procedere. I test? Io ho le tute pronte dei miei due piloti, ho i due numeri sulle moto ed è tutto confermato così. Dovesse succedere qualcosa a me piacerebbe fare le cose con il set di piloti nuovo. Già che magari devo forse cambiare un pilota, poi forse manco farlo provare, non è pensabile per il mio progetto. Difficile che cambi qualcosa entro martedì? Per me non deve cambiare niente, io ho mi sono sbattuto molto per fare quello che ci eravamo promessi di fare negli ultimi 12 mesi, abbiamo quella coppia di piloti lì e speriamo di portarla avanti".