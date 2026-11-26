"Da rookie a leggenda". Con questo messaggio la Ducati saluta Pecco Bagnaia, costretto a saltare per infortunio l'ultima gara della stagione a Valencia. Per il piemontese sarebbe stata l'ultima con la Desmosedici GP, moto con cui si è laureato due volte campione del mondo della MotoGP. "Una storia per i sognatori (veri). Pecco e Ducati Corse: non solo una storia di successi", si legge in un post con tanto di video celebrativo con i saluti di tecnici e dirigenti, da Claudio Domenicali a Gigi Dall'Igna. "Perché mentre i trofei raccontano i traguardi raggiunti, sono le persone e le relazioni umane che salvano il valore più profondo di un'avventura. Grazie Pecco. Pecco è una Leggenda", conclude Ducati. E lui, guardando un video realizzato dalla squadra, si commuove.