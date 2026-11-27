Era nell'aria ma nessuno si aspettava che succedesse così. Marc Marquez ha annunciato in mondovisione che si ritira al termine di questa stagione: "Ne parleremo dopo, ma prima a grazie a tutti quelli che sono stati parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti quanto l’ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp. Abbiamo fatto la storia". Lo ha fatto mostrando dei cartelli visibilmente commosso prima delle prove libere dell'ultima gara del 2026 della MotoGP. Il pilota spagnolo ha conquistato il suo decimo titolo, uguagliando Agostini, pochi giorni fa, entrando di diritto nella leggenda. Evidentemente, dopo aver raggiunto il massimo, ha ritenuto che la straordinaria avventura in sella a una moto fosse arrivata al suo apice. Il grande circus della MotoGp, così, perde uno dei suoi personaggi più importanti.