Era nell'aria ma nessuno si aspettava che succedesse così. Marc Marquez ha annunciato in mondovisione che si ritira al termine di questa stagione: "Ne parleremo dopo, ma prima a grazie a tutti quelli che sono stati parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti quanto l’ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp. Abbiamo fatto la storia". Lo ha fatto mostrando dei cartelli visibilmente commosso prima delle prove libere dell'ultima gara del 2026 della MotoGP. Il pilota spagnolo ha conquistato il suo decimo titolo, uguagliando Agostini, pochi giorni fa, entrando di diritto nella leggenda. Evidentemente, dopo aver raggiunto il massimo, ha ritenuto che la straordinaria avventura in sella a una moto fosse arrivata al suo apice. Il grande circus della MotoGp, così, perde uno dei suoi personaggi più importanti.
Le voci e i segnali si rincorrevano da qualche tempo e Marquez non le aveva mai smentiti del tutto. Ora bisognerà capire chi prenderà il suo posto nel team ufficiale Ducati il prossimo anno.
Una storia cominciata da giovanissimo. Nel 2010 Marquez conquista il primo titolo iridato nella classe 125, due anni dopo si laurea campione della Moto2. Nel 2013, al debutto in MotoGp con la Honda, compie un'impresa destinata a entrare nella storia: a vent'anni diventa il più giovane campione del mondo della categoria. Vince ancora l'anno dopo, poi apre un ciclo straordinario con tre titoli consecutivi dal 2016 al 2018. Nel 2019 arriva il sesto Mondiale in MotoGp, al termine di una stagione impressionante con dodici vittorie e diciotto podi in diciannove gare. Marquez sembra destinato a riscrivere ogni record, ma una caduta durante il Gran Premio di Spagna nel 2020 gli provoca la frattura dell'omero destro. Il campione torna a vincere, ma non è più quello di prima. Marquez sceglie la Ducati del team Gresini per il 2024, rinunciando a una posizione privilegiata per ritrovare competitività. Ad Aragon torna al successo in una gara lunga dopo 1043 giorni, chiudendo la stagione al terzo posto mondiale. Nel 2025 arriva il passaggio alla squadra ufficiale Ducati e la settima corona nella classe regina. Una stagione dominata, con undici vittorie nei Gran Premi, che lo riporta sul tetto del mondo a sei anni dall'ultimo trionfo. Nel 2026 Marquez conquista anche il decimo titolo complessivo, l'ottavo in MotoGp, centrando in Portogallo un risultato che gli permette di superare Valentino Rossi nel numero di Mondiali conquistati.