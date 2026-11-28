Colpo di scena a Valencia, teatro dell'ultima gara di MotoGp, quando al via della Sprint Race la Ducati di Marc Marquez ha preso fuoco. Il semaforo di partenza è infatti rimasto bloccato e non si è spento: il surriscaldamento delle moto dovuto all'attesa ha provocato le fiamme sulla monoposto del campione del mondo. Il pilota spagnolo è stato così costretto a saltar giù dalla sua Ducati, e si è scottato all'altezza della coscia. Un pompiere è intervenuto subito per spegnere le fiamme. La partenza è stata ritardata.