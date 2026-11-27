Sarà possibile un ritorno in futuro?: "Non è una domanda a cui posso rispondere ora. Sarà sicuramente uno shock non gareggiare più, avrò bisogno di tempo per capire come sarà la mia nuova vita. Continuerò ad allenarmi e a restare in forma e poi vedremo. La motivazione non è la mia competitività ma il rischio. In questo momento le cose che potrei conquistare pesano di meno delle cose che potrei perdere in caso di un nuovo infortunio. Ho capito che la vita va avanti anche oltre il paddock. Quest'anno ho sofferto più di quello che mi aspettassi. Per fortuna sto bene, ma ho iniziato a riflettere. Non l'abbiamo detto ma in Indonesia, dopo la caduta, ho avuto conseguenze per 48 ore. Dopo quella di Le Mans sono stato male per 12 ore. Nella seconda parte della stagione sono stato più prudente, minimizzando i rischi. Come mi è venuta l'idea dei cartelli? Martedì passeggiavo col mio cane e mi hanno comunicato che non avrei fatto parte della conferenza stampa del giovedì. Allora con la mia fidanzata ci siamo messi a pensare come poterlo annunciare. E mi è venuta in mente la cosa dei cartelli. La mia ragazza me li ha stampati mercoledì".