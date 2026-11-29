Stasera alle 20.45 allo stadio Sinigaglia andrà in scena un confronto per la zona Champions ma tra Como e Juventus c'è aperto anche il fronte del mercato. Lariani e bianconeri si ritrovano accomunati dalla stessa necessità: ingaggiare un centravanti per completare i rispettivi reparti offensivi: Fabregas per gestire meglio la situazione Kean, ancora infortunato, mentre Spalletti da tempo richiede a gran voce un riferimento offensivo "da pallata addosso".
Quali sono le condizioni dell'Atalanta per cedere Scamacca?
Uno dei profili individuato da entrambe le dirigenze è quello di Gianluca Scamacca, centravanti di 195 centimetri, sin qui tre gol in quattordici partite con la maglia dell'Atalanta. La valutazione della Dea però parte da 30 milioni di euro visto che il classe 1999 serve a Maurizio Sarri nelle rotazioni offensive, e in caso di partenza andrebbe rimpiazzato con un sostituto dello stesso livello. Non solo: secondo quanto scrive Tuttosport l'eventuale apertura a una cessione già a gennaio viene subordinata esclusivamente a una formula con obbligo di riscatto.
In casa Juve la candidatura di Scamacca gode del sostegno di Giovanni Carnevali, che aveva già acquistato l'attaccante nel 2017 ai tempi del Sassuolo per mezzo milione di euro. A Como il ds Ludi invece monitora con attenzione l'evolversi della situazione perché, vista la situazione Kean, potrebbe servire l'inserimento di un centravanti italiano anche per esigenze legate alla compilazione delle liste.