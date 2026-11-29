Originaria di Palmoli (Chieti) ma vastese d'adozione, classe 1969 e operaia in fabbrica nella vita quotidiana, aveva maturato una lunga esperienza nel calcio femminile sfiorando la Serie A ad Arezzo e vestendo le maglie di Roseto e San Paolo Calcio Vasto, prima di tesserarsi nel settembre 2003 come terzino sinistro con l'Osteria dei Miracoli di Casalbordino nel campionato maschile Amatori Figc.