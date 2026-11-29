È mora ieri, sabato 28 novembre 2026, all'età di 57 anni Nicoletta Carlitti, la calciatrice abruzzese diventata nell'autunno del 2003 un simbolo della lotta alle barriere di genere nello sport per aver rivendicato il diritto di giocare in una formazione maschile.
Originaria di Palmoli (Chieti) ma vastese d'adozione, classe 1969 e operaia in fabbrica nella vita quotidiana, aveva maturato una lunga esperienza nel calcio femminile sfiorando la Serie A ad Arezzo e vestendo le maglie di Roseto e San Paolo Calcio Vasto, prima di tesserarsi nel settembre 2003 come terzino sinistro con l'Osteria dei Miracoli di Casalbordino nel campionato maschile Amatori Figc.
Dopo aver disputato regolarmente le prime due giornate, il 25 ottobre 2003 - prima dell'incontro con il Punto Casa di Vasto - l'arbitro le impedì di scendere in campo disponendo il ritiro del cartellino perché i regolamenti federali vietavano squadre miste, scatenando accese proteste che portarono al rinvio della gara e all'intervento dei carabinieri. Nel gennaio 2004 arrivò la conferma dell'annullamento del tesseramento da parte della Commissione d'Appello Federale.