Basket, Serie A: BC Roma ancora ko in trasferta, vince Trieste con un super Jones
Continua il tabù trasferta per i ragazzi di Coach Magro, che lontano dal Pala Tiziano cadono per la quarta volta consecutiva. Festeggia invece Trieste, al quarto successo di fila
Trieste-BC Roma © italyphotopress
Quarta vittoria consecutiva per la Pallacanestro Trieste, che nel settimo turno di Serie A di basket piega la BC Roma 116-100 tra le mura casalinghe. Dopo il successo contro Bologna i giuliani continuano a segnare più di 100 punti, nel segno di un Lajae Jones strepitoso (35 punti nel match). Gli uomini di Taccetti fanno la differenza nel terzo periodo, con 34 punti segnati e solo 26 subiti. Quinto ko in stagione per la BC Roma.
PALLACANESTRO TRIESTE-BC ROMA 116-100
Partono forti entrambe le squadre, con Roma che chiude il primo quarto avanti sul 28-32 sfruttando diversi rimbalzi offensivi. Nel secondo periodo esce fuori Trieste, guidata da un’incredibile Lajae Jones da 22 punti nel primo tempo, che manda le squadre negli spogliatoi sul 58-56 grazie ad una tripla segnata allo scadere. Protagonisti della prima metà di gara i tiri da 3 punti, con i padroni di casa che chiudono 9/18, mentre Roma 8/20. Al ritorno sul parquet, il copione non cambia, anzi: Trieste gioca in fiducia, mentre Roma fatica a rimanere a contatto, complice un Olynyk fuori ritmo e una difesa che si conferma la peggiore del campionato. All’inizio degli ultimi 10 minuti si riparte sul 92-82. Mannion prova a scuotere i suoi ma non basta. Trieste è infuocata dall’arco (20/29 al termine del match), resiste ai tentativi di rientro della BC e sfruttando una tripla di Galloway trova il +13 a 4 minuti dalla fine. Termina 116-100: Trieste vola sulle ali dell’entusiasmo, mentre è ancora una volta rimandata la BC Roma.
IL TABELLINO
Pallacanestro Trieste-BC Roma 116-100 (Parziali: 28-32, 58-56, 92-82)
Pallacanestro Trieste: Jones 35 (5/8, 6/12, 7/8), Galloway 18 (0/1, 5/8, 3/3), Ross 17 (0/1, 3/6, 8/12), McDermott 17 (5/5, 2/4, 1/2), Brajkovic 4 (2/3, 0/0, 0/1); Candussi 11 (1/3, 3/5, 0/0), Ruzzier 7 (0/2, 0/0, 7/7), Deangeli 3 (0/3, 1/4, 0/0), Paiano 4 (1/1, 0/0, 2/2). N.e. Canka, Martucci, Bregant. All. Taccetti.
BC Roma: Mannion 21 (3/6, 3/7, 6/8), Strautins 16 (5/6, 2/6, 0/1), Ayayi 18 (4/6, 3/4, 1/1), Flowers 4 (2/4, 0/2, 0/0), Olynyk 2 (1/5, 0/1, 0/0); Davis 13 (2/2, 3/3, 0/0), Stevenson 17 (3/6, 3/8, 2/2), Simonovic 7 (2/2, 1/4, 0/0), Emejuru 2 (0/0, 0/0, 2/2), Mezzanotte (0/2, 0/1, 0/0), Iuzzolino, Tavernelli (0/1, 0/0, 0/0). All. Magro.