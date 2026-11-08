Basket, Serie A: BC Roma ancora ko in trasferta, vince Trieste con un super Jones

PALLACANESTRO TRIESTE-BC ROMA 116-100

Partono forti entrambe le squadre, con Roma che chiude il primo quarto avanti sul 28-32 sfruttando diversi rimbalzi offensivi. Nel secondo periodo esce fuori Trieste, guidata da un’incredibile Lajae Jones da 22 punti nel primo tempo, che manda le squadre negli spogliatoi sul 58-56 grazie ad una tripla segnata allo scadere. Protagonisti della prima metà di gara i tiri da 3 punti, con i padroni di casa che chiudono 9/18, mentre Roma 8/20. Al ritorno sul parquet, il copione non cambia, anzi: Trieste gioca in fiducia, mentre Roma fatica a rimanere a contatto, complice un Olynyk fuori ritmo e una difesa che si conferma la peggiore del campionato. All’inizio degli ultimi 10 minuti si riparte sul 92-82. Mannion prova a scuotere i suoi ma non basta. Trieste è infuocata dall’arco (20/29 al termine del match), resiste ai tentativi di rientro della BC e sfruttando una tripla di Galloway trova il +13 a 4 minuti dalla fine. Termina 116-100: Trieste vola sulle ali dell’entusiasmo, mentre è ancora una volta rimandata la BC Roma.