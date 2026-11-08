De Rossi recrimina: "Abbiamo fatto grandi errori sui gol del Milan"

08 Nov 2026 - 18:08
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Daniele De Rossi ha parlato a DAZN dopo la sconfitta casalinga subita contro il Milan: "Avevo già fatto i complimenti ai ragazzi a fine primo tempo e glieli ho fatti anche alla fine per la prestazione. Non mi piace parlare di errori individuali, tutti abbiamo sbagliato qualcosa in occasione dei loro gol. Ma nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Prima dell’altra sosta eravamo più fragili, oggi siamo stati molto ordinati nella reazione, non ci abbiamo messo solo il cuore. Il Milan ha tanti giocatori che ti nascondono la palla e devi fare una partita di grande sacrificio e l'hanno fatto tutti".

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