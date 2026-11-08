Cadillac trionfa alla 6 Ore di Monza, Ferrari salva il podio

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La 499P di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado chiude terza alle spalle anche dell'Alpine solo grazie alla penalizzazione dell'Aston Martin. Titolo piloti a Buemi, Hartley e Hirakawa con doppietta Toyotadi Alberto Gasparri
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Finale dolce-amaro per la Ferrari alla 6 Ore di Monza, ultimo round del Fia World Endurance Championship 2026. Di fronte a una marea rossa (75.181 spettatori dichiarati nel weekend), la migliore delle 499P, arrivata alla fine di un ciclo glorioso, è stata la numero 51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado, che si è piazzata al terzo posto nella gara vinta dalla Cadillac di Earl Bamber, Sebastien Bourdais e Jaclìk Aitken sull'Alpine di Jules Gounon e Victor Martins. L'hypercar di Maranello inizialmente aveva perso il podio a meno di 15 minuti dalla fine, subendo il sorpasso dell'Aston Martin numero 007 di Gamble e Tincknell. Poi, però, dopo la bandiera a scacchi è arrivata la penalizzazione di 20" dell'equipaggio britannico a causa di un'irregolarità nella pressione degli pneumatici, che ha portato allo scambio delle posizioni.
Grande delusione, invece, per la Ferrari numero 50 scattata dalla pole position: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen non sono andati oltre la settima piazza alle spalle anche della Peugeot #94 (Duval, Jakobsen e Pourchaire), quinta, e della Bmw #15 (Magnussen, Marciello e Vanthoor), sesta. Ottava la Ferrari gialla di Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanspon. Disastro per la Cadillac #12 (Stevens, Nato e Lynn), andata a sbattere per un contatto con la Peugeot #94 (finita sotto investigazione) negli ultimi istanti di corsa mentre era quinta.
Per quanto riguarda il titolo piloti, era solo questione di aritmetica e alla fine a laurearsi campioni del mondo sono stati Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, che hanno avuto la meglio in classifica sui compagni della Toyota Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nick de Vries. Anche in gara i primi sono stati superiori, chiudendo in 11.a posizione contro la 12.a dei rivali. Il terzetto della Ferrari #50 ha concluso ottavo appena davanti a quello della #51.
Nel campionato costruttori, alle spalle della Toyota, che aveva festeggiato in anticipo, hanno chiuso nell'ordine Bmw e Ferrari.