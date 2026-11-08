Cadillac trionfa alla 6 Ore di Monza, Ferrari salva il podio

Finale dolce-amaro per la Ferrari alla 6 Ore di Monza, ultimo round del Fia World Endurance Championship 2026. Di fronte a una marea rossa (75.181 spettatori dichiarati nel weekend), la migliore delle 499P, arrivata alla fine di un ciclo glorioso, è stata la numero 51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado, che si è piazzata al terzo posto nella gara vinta dalla Cadillac di Earl Bamber, Sebastien Bourdais e Jaclìk Aitken sull'Alpine di Jules Gounon e Victor Martins. L'hypercar di Maranello inizialmente aveva perso il podio a meno di 15 minuti dalla fine, subendo il sorpasso dell'Aston Martin numero 007 di Gamble e Tincknell. Poi, però, dopo la bandiera a scacchi è arrivata la penalizzazione di 20" dell'equipaggio britannico a causa di un'irregolarità nella pressione degli pneumatici, che ha portato allo scambio delle posizioni.