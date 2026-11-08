Amorim: "La mia squadra deve avere l'ansia per la sconfitta, pensare che sia la fine del mondo"

© italyphotopress
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Ruben Amorim ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan 1-2: "Reazione dopo l'Europa? Sono orgoglioso dei miei giocatori. La cosa più importante era essere competitivi, l’ho detto prima della partita. Se approcciamo ogni partita così allora siamo un passo più vicini a poterle vincere tutte. Ci sono momenti in cui riesci a giocare molto bene, ci sono anche altri momenti in cui abbiamo cambiato modo di giocare e siamo andati forti sulle seconde palle e abbiamo giocato un calcio differente. E questo fanno le grandi squadre, giocano in modo differente all’interno della stessa partita. Sono davvero soddisfatto dei miei calciatori oggi”.
Dove può arrivare questo Milan? "Quello che posso dire è che possiamo vincere ogni partita, ma non posso assicurarti che raggiungeremo questo tipo di consapevolezza entro la fine della stagione. Non sento che ci sia ancora questo tipo di continuità. E non voglio dire niente di più che possiamo vincere la prossima partita. Perché questo è il feeling che ho quando guardo la squadra. Ma dipende da tante cose. Se avessimo avuto tutti disponibili saremmo stati sicuramente migliori anche in Europa League. Questo ciclo di partite è stato duro per noi con tutto quello che è successo. Ma posso dire che se siamo competitivi allora possiamo vincere ogni partita in campionato. Concentriamoci su questo e andiamo giorno per giorno”.
"Da cosa dipende? È la mentalità. Quando sei un giocatore non ci sono giorni liberi. Se giochi per il Milan, per questi club, non ci sono giorni liberi. Non puoi presentarti come è successo giovedì e poi riaccenderti per la domenica. Non è possibile, non è una cosa che funzionerà. Non è una condizione fisica, è una questione di avere ansia per la sconfitta. Se hai 'panico' per la sconfitta non è che hai paura di perdere, ma sei consapevole che perdere è la fine del mondo. Questo è il feeling che voglio che abbiano le mie squadre. Gonçalo Ramos? Penso che sia difficile per un attaccante quando non fa gol. Ma lo ripeterò, non stiamo tanto tempo nel terzo finale del campo. Abbiamo il possesso, stiamo crescendo nell’uscita palla, ma ci manca questo. Quando saremo stabilmente nell’ultimo terzo di campo Gonçalo segnerà tantissimi gol. È un problema di squadra, non stiamo aiutando Ramos ma lui ci sta aiutando molto. È un processo, un percorso. E non siamo ancora al punto di essere così dominanti da far stare Ramos per la maggior parte del tempo nell’area avversaria. Siamo ancora lontani”.