Marquez, podio alla carriera. Fernandez è già nel 2027, per Bezzecchi finale agrodolce
Promozioni a pioggia sotto il sole dell'ultimo giorno di scuola dell'annodi Stefano Gatti
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MARC MARQUEZ: VOTO 8
Il capolinea valenciano del dieci volte campione del mondo è tutta un sovraccarico di emozioni che culmina in una gara "uneventful", a parte la breve leadership iniziale dopo uno scatto da manuale allo spegnimento del semaforo. Da lì in avanti Marc e la sua Ducati dorata (e il casco pure) tengono a bada Marco Bezzecchi. L'ultima del campione di Cervera termina con una bella dimostrazione di solidità e con il gradino centrale del podio, alto abbastanza per guardarsi indietro e contemplare con soddisfazione e magari un pizzico di maliconia una carriera destinata a rimanere a lungo ineguagliata.
RAUL FERNANDEZ: VOTO 9
Strappa quasi subito a Marquez il comando della gara e allunga inesorabilmente giro dopo giro sul Cannibale e su Bezzecchi, veleggiando poi più o meno indisturbato nel flow di curve e controcurve del kartodromo extralarge valenciano. Bravo anche a tenere duro nel momento più difficile della sua gara, quando Marc ha tentato l'assalto finale. A Raul manca solo la continuità nell'arco di una stagione per candidarsi ad una moto ufficiale e alla corsa al titolo iridato.
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PEDRO ACOSTA: VOTO 7,5
Una prova tutta in progressione per Pedro che nella prima metà del GP prende le misure al trio di testa, poi getta la bandana e si libera rapidamente di Bezzecchi, andando a prendersi il terzo gradino del podio.Gli rimane in canna l'assalto alla seconda piazza di Marquez, il campione che avrebbe dovuto affiancare nel team ufficiale Ducati e nel quale invece gli tocca adesso il compito di rilevare una impegnativa eredità.
MARCO BEZZECCHI: VOTO 6,5
Al netto di una domenica leggermente al di sotto delle aspettative (le sue - ne siamo certi - ben prima delle nostre) il quarto posto finale gli permette di difendere senza troppi patemi il secondo posto finale dal man in black gemello Martin. Prova a seguire il compagno di marca Fernandez ma Marquez o rimanda al mittente e nel finale subisce amche il sorpasso di Acosta. Nel giudizio complessivo rientrano naturalmente la pole position e la vittoria nella Sprint Race del sabato.
JORGE MARTIN: VOTO 5
Chiude quinto a quasi quattro secondi dal compagno di squadra: un finale di stagione (e di militanza in Aprilia) piuttosto amaro per lo spagnolo che deve accontentarsi del terzo posto nella classific a finale dopo averla comandata per lunghi tratti. Già che siamo da queste parti: VOTO 7,5 ad APRILIA che si aggiudica il titolo Costruttori (il primo di Noale nella premier class)alla stazione d'arrivo di un Mondiale che la Casa veneta avrebbe potuto completare con il successo anche tra i piloti.
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MAXIMO QUILES: VOTO 10
Undici vittorie su ventuno Gran Premi sono un lasciapassare per il titolo della Moto3 che non ammette repliche, tanto da consentirgli di centrare la missione con una "manita" ben aperta di gare d'anticipo (in Indonesia), naturalmente con una vittoria. Il diciottenne murciano di Aspar Team ha dominato in lungo e in largo, staccando di ben 142 punti il suo più "vicino" inseguitore David Almansa. Lo aspetta la Moto2, prossima tappa di una carriera che sembra destinata a portarlo in tempi brevi fino alla premier class. Lui o Gonzalez il prossimo Marquez?
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MANUEL GONZALEZ: VOTO 8
Nuoco campione del mondo della Moto2, il ventiquattrenne madrileno la spunta con il fiatone e di misura (due punti e mezzo) sul connazionale IZAN GUEVARA (VOTO 7,5) proprio nella tiratissima resa dei conti valenciana. Il pilota del team Intact GP deve ringraziare l'olandese Collin Veijer che tiene dietro lo stesso Guevara fino alla linea del traguardo. Quattro vittorie a tre per Gonzalez su Guevara nell'arco della stagione e - ad oggi - un solo cruccio per il neocampione che nel 2027 rimarrà in Moto2 mentre Guevara sale in MotoGP con Pramac Yamaha, cosiccome il suo stesso compagno di squadra Senna Agius che l'anno prossimo sarà in premier class con Tech3.