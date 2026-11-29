Il capolinea valenciano del dieci volte campione del mondo è tutta un sovraccarico di emozioni che culmina in una gara "uneventful", a parte la breve leadership iniziale dopo uno scatto da manuale allo spegnimento del semaforo. Da lì in avanti Marc e la sua Ducati dorata (e il casco pure) tengono a bada Marco Bezzecchi. L'ultima del campione di Cervera termina con una bella dimostrazione di solidità e con il gradino centrale del podio, alto abbastanza per guardarsi indietro e contemplare con soddisfazione e magari un pizzico di maliconia una carriera destinata a rimanere a lungo ineguagliata.