L'intenso fine settimana di Marc Marquez non si chiude con una vittoria: lo spagnolo e campione del mondo è secondo nell'ultimo Gp della sua carriera, a Valencia trionfa Raul Fernandez. Marquez è motivatissimo nella gara che conclude la sua leggenda e scatta in testa con una gran frenata alla prima curva, ma non è lucido nella difesa su Raul Fernandez. Il pilota del team Trackhouse Aprilia si porta così davanti a tutti e, con un gran ritmo, inizia la fuga. Lo spagnolo vola oltre i due secondi e mezzo di margine su Marquez e Bezzecchi, che procedono a lungo a braccetto, prima del crollo dell'italiano. Alle loro spalle accelera Acosta, che supera Bez e sale in terza posizione, mentre Marquez tenta il disperato assalto al leader della corsa. Il dieci volte campione del mondo arriva fino a 1"2 dal leader, rischia qualcosina e decide di accontentarsi del secondo posto a due giri dal termine.