© Getty Images | MotoGp Valencia 2026
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Marc Marquez chiude al secondo posto nell'ultima gara della sua carriera, in sella a una Ducati tinta di rosso e oro per celebrare il suo decimo titolo mondiale. Lo spagnolo, che aveva annunciato il ritiro nei giorni scorsi, nel finale tenta la disperata rimonta ma alla fine è costretto a chiudere alle spalle di Raul Fernandez, che conquista il successo a Valencia e blinda il Mondiale costruttori per Aprilia. Acosta completa il podio: quarto Bezzecchi, quinto Martin.
L'intenso fine settimana di Marc Marquez non si chiude con una vittoria: lo spagnolo e campione del mondo è secondo nell'ultimo Gp della sua carriera, a Valencia trionfa Raul Fernandez. Marquez è motivatissimo nella gara che conclude la sua leggenda e scatta in testa con una gran frenata alla prima curva, ma non è lucido nella difesa su Raul Fernandez. Il pilota del team Trackhouse Aprilia si porta così davanti a tutti e, con un gran ritmo, inizia la fuga. Lo spagnolo vola oltre i due secondi e mezzo di margine su Marquez e Bezzecchi, che procedono a lungo a braccetto, prima del crollo dell'italiano. Alle loro spalle accelera Acosta, che supera Bez e sale in terza posizione, mentre Marquez tenta il disperato assalto al leader della corsa. Il dieci volte campione del mondo arriva fino a 1"2 dal leader, rischia qualcosina e decide di accontentarsi del secondo posto a due giri dal termine.
Raul Fernandez può così conquistare la comoda vittoria a Valencia, che blinda il meritato Mondiale costruttori per Aprilia: sconfitta Ducati nel duello durato un'intera stagione. Marquez chiude la sua carriera con le lacrime dei familiari e il secondo posto, mentre Acosta (arrivato vicinissimo a Marc) completa il podio: sarà proprio lui a raccoglierne l'eredità sulla moto di Borgo Panigale. Quarto Bezzecchi davanti a Martin, in una top-10 molto variegata: Ogura, Aldeguer, Bastianini, Di Giannantonio e Mir completano le prime dieci posizioni.
L'ultimo Mondiale vinto da Marc Marquez, che ha annunciato il ritiro, lo vede dunque chiudere con 459 punti: +40 su Bezzecchi e +43 su Martin. Ora inizia la corsa al suo sostituto in Ducati: Aldeguer e Bulega in pole per affiancare Acosta nel 2027.
© Getty Images
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