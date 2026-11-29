Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Udinese Vanoli ha fatto mea culpa chiedendo però qualcosa in più a tutti i giocatori: "Oggi non è mancato l’approccio, abbiamo reagito ma ora è la testa che non fa andare le gambe. Bisogna uscire da questa classifica, da fastidio ma bisogna trovare delle soluzioni, il primo responsabile sono io. Dobbiamo liberare la testa, e mettere qualcosa in più, compreso io. Ci aspettavamo tutti una classifica diversa, aver preso tanti gol di ferma un po’ le gambe. Dobbiamo andare su sto passaggio e tirare fuori le qualità. Sento grande responsabilità perché tifosi e società non si meritano questo. Mettiamo l’elmetto e arriviamo a 40 punti. I ragazzi hanno qualità e devono capire che le partite sono diverse e stare tranquilli"