La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e H-FARM hanno firmato oggi, in occasione della finale di Davis Cup by Generali Final8, un accordo strategico che porta a H-FARM CAMPUS, a Ca' Tron di Roncade, il torneo ATP 250 su erba della Federazione. L'intesa riguarda le edizioni 2028 e 2029, con opzione per una ulteriore estensione. Il torneo, di cui la FITP è titolare e organizzatore, si svolgerà nelle settimane che precedono Wimbledon e porterà in Veneto il grande tennis internazionale su una superficie che custodisce una tradizione e un fascino particolari nella storia di questo sport. La Federazione curerà l'organizzazione sportiva, operativa e commerciale della manifestazione, mentre H-FARM CAMPUS ne sarà la sede, mettendo a disposizione un ecosistema nel quale sport, formazione, tecnologia, ricerca scientifica e imprenditorialità convivono e si sviluppano. La scelta di H-FARM rappresenta un progetto che va ben oltre la dimensione di un grande evento sportivo internazionale. La collaborazione nasce infatti dalla condivisione di una visione che mette al centro la crescita dei giovani, la valorizzazione del talento e la possibilità di accompagnare lo sviluppo sportivo con un percorso di formazione e di educazione. H-FARM Sports Academy realizzerà 14 campi da tennis, di cui 6 in erba. La nuova dotazione infrastrutturale consentirà alla struttura di diventare Centro Federale su erba, un punto di riferimento per la preparazione e la crescita dei giovani tennisti di interesse nazionale, oltre a candidarsi a ospitare ulteriori manifestazioni sportive. La partnership prenderà avvio già nel 2027 attraverso una serie di attività condivise in ambito sportivo, formativo e promozionale. Tra i progetti allo studio, lo sviluppo di iniziative dedicate alla crescita e alla preparazione dei giovani atleti, integrando il percorso sportivo con un contesto di formazione, educazione e innovazione, oltre a momenti di confronto e attività congiunte rivolte al mondo dello sport e delle imprese. L'accordo prevede inoltre il coinvolgimento della comunità H-FARM e dei suoi studenti nell'esperienza del tennis professionistico, nonché la valorizzazione del network imprenditoriale del Campus per favorire nuove opportunità di partnership e sviluppo attorno al torneo. L'intesa tra FITP e H-FARM ambisce così a costruire un modello nel quale un appuntamento del calendario internazionale del tennis possa diventare anche occasione di crescita per il territorio, sviluppo di nuove infrastrutture, formazione e diffusione di una cultura dell'innovazione, mettendo in relazione sport, scuola, università e mondo delle imprese.