Marquez, livrea e casco speciali per l'ultima gara in carriera
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"Quasi ce la facevamo", queste le parole di un commosso Marc Marquez al termine della sua ultima gara a Valencia, terminata al secondo posto alle spalle di Fernandez. Il campione spagnolo, come a Portimao, è andato a salutare lo spicchio di pista popolato dai suoi tifosi. Le emozioni erano tante e visibili sul volto del campione del mondo, tanto da interrompere il suo discorso: "Voglio ringraziarvi per il sostegno, la moto mi mancherà ma potrò comunque andarci, queste invece sono emozioni che non potrò mai più rivivere", il saluto di Marquez al suo pubblico.
Poi nel parco chiuso: "Mi sono divertito tanto in queste ultime settimane, ridevo e sorridevo dentro il casco. Oggi ci ho provato in tutti i modi a vincere ma aveva usato troppo al gomma ma sono molto felice. Felice di essere cresciuto in MotoGp, credo di esserne parte. La MotoGp è la mia vita ma ho già pianto troppo. Ho dato tutto quello che avevo alle moto e le moto mi hanno dato tanto. Grazie e buon divertimento".
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