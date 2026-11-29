Poi nel parco chiuso: "Mi sono divertito tanto in queste ultime settimane, ridevo e sorridevo dentro il casco. Oggi ci ho provato in tutti i modi a vincere ma aveva usato troppo al gomma ma sono molto felice. Felice di essere cresciuto in MotoGp, credo di esserne parte. La MotoGp è la mia vita ma ho già pianto troppo. Ho dato tutto quello che avevo alle moto e le moto mi hanno dato tanto. Grazie e buon divertimento".