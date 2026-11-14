Juve, non solo la punta: è caccia all'esterno, i cinque i nomi nella lista di Massara

Non c'è solo la ricerca di una punta tra le priorità della Juventus nel mercato invernale. I bianconeri hanno la necessità di rinforzare anche la fascia sinistra dove solo Celik offre le giuste garanzie. Le due alternative, ossia Cabal e Cambiaso, non lasciano tranquillo Spalletti che si aspetta un rinforzo tra poche settimane. E i nomi in ballo sono diversi.
Due che piacciono da tempo sono Raum, ora al Lipsia, e Miranda, in forza al Bologna. Il primo, classe 1998, è in scadenza a giugno con il club tedesco fa gola non poco: rappresenta la classica occasione di mercato, e potrebbe lasciare la Bundesliga già in inverno dietro il pagamento di un indennizzo. Il mancino del Bologna invece, già cercato in estate, non è un obiettivo facile da raggiungere, sebbene il contratto in scadenza nel 2028 non lasci tranquilli i felsinei.
Altri nomi? Per Tuttosport non va perso di vista Tyrick Mitchell, 28enne esterno sinistro del Crystal Palace, e poi c'è una vecchia conoscenza della Serie A. Parliamo di Destiny Udogie, italiano del Tottenham. Agli Spurs, con De Zerbi in panchina, sta ottenendo pochissimo spazio finora. Infine, occhio a Ait-Nouri, esterno algerino del Manchester City. il classe 2001, pagato 37 milioni di euro dai Citizens nell'estate del 2025, spinge per cambiare aria: piace anche a Manchester United e Barcellona.