manovre bianconere

Juve, non solo la punta: è caccia all'esterno, i cinque i nomi nella lista di Massara

Il ds bianconero fiuta il colpo per il mercato invernale: Spalletti chiede rinforzi sulla fascia sinistra

14 Nov 2026 - 11:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Non c'è solo la ricerca di una punta tra le priorità della Juventus nel mercato invernale. I bianconeri hanno la necessità di rinforzare anche la fascia sinistra dove solo Celik offre le giuste garanzie. Le due alternative, ossia Cabal e Cambiaso, non lasciano tranquillo Spalletti che si aspetta un rinforzo tra poche settimane. E i nomi in ballo sono diversi.

Due che piacciono da tempo sono Raum, ora al Lipsia, e Miranda, in forza al Bologna. Il primo, classe 1998, è in scadenza a giugno con il club tedesco fa gola non poco: rappresenta la classica occasione di mercato, e potrebbe lasciare la Bundesliga già in inverno dietro il pagamento di un indennizzo. Il mancino del Bologna invece, già cercato in estate, non è un obiettivo facile da raggiungere, sebbene il contratto in scadenza nel 2028 non lasci tranquilli i felsinei.

Altri nomi? Per Tuttosport non va perso di vista Tyrick Mitchell, 28enne esterno sinistro del Crystal Palace, e poi c'è una vecchia conoscenza della Serie A. Parliamo di Destiny Udogie, italiano del Tottenham. Agli Spurs, con De Zerbi in panchina, sta ottenendo pochissimo spazio finora. Infine, occhio a Ait-Nouri, esterno algerino del Manchester City. il classe 2001, pagato 37 milioni di euro dai Citizens nell'estate del 2025, spinge per cambiare aria: piace anche a Manchester United e Barcellona.

juve
udogie

Ultimi video

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

01:46
L'idea Endrick infiamma la Roma giallorossa

L'idea Endrick infiamma la Roma giallorossa

01:40
Il tifoso Tresoldi per sognare in grande

Milan, il tifoso Tresoldi per sognare in grande

02:51
ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

I più visti di Juventus

Juve, si riscalda l'asse con l'Atletico. E Carnevali punta un vecchio pallino per il centrocampo

La Juve prova a beffare tutti per Varela: sfida dichiarata al Napoli, i tempi dell'affare

Juve, non solo Sorloth per l'attacco: derby con il Milan per Tresoldi e altre tre suggestioni

Alexander Sorloth

La Juve e la pratica inevasa in attacco: per gennaio ritorna un 'vecchio' pallino spallettiano

Didier Deschamps - Fermo dopo aver chiuso la propria esperienza con la nazionale francese. Da calciatore aveva giocato alla Juve 178 partite in cinque stagioni vincendo 9 trofei tra cui 3 scudetti e una Champions.

Juve, non solo Conte: otto allenatori ambiscono alla panchina di Spalletti

ACCOMANDO SU CONTE SRV

Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:30
Inter, il futuro di Calhanoglu è tutto da scrivere: in Italia ci pensa la Juve e non solo
21:41
Le rivelazioni di Tare: "Al Milan avevamo bloccato Doumbia, Goretzka e Valdepenas. Leao? Il calcio non era la sua priorità"
15:12
L'agente di Issa Doumbia svela: "Il Napoli mi ha chiamato ma... "
13:55
Manchester Utd: Pochettino nuovo allenatore, contratto fino al 2029
11:39
Serie C, il Potenza prolunga il contratto di Kirwan