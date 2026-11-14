Juve, non solo la punta: è caccia all'esterno, i cinque i nomi nella lista di Massara

Due che piacciono da tempo sono Raum, ora al Lipsia, e Miranda, in forza al Bologna. Il primo, classe 1998, è in scadenza a giugno con il club tedesco fa gola non poco: rappresenta la classica occasione di mercato, e potrebbe lasciare la Bundesliga già in inverno dietro il pagamento di un indennizzo. Il mancino del Bologna invece, già cercato in estate, non è un obiettivo facile da raggiungere, sebbene il contratto in scadenza nel 2028 non lasci tranquilli i felsinei.