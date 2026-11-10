MOTOGP

Bagnaia operato al piede, la sua stagione potrebbe essere finita in anticipo

Il pilota della Ducati è stato sottoposto questa mattina ad un intervento per fissare le fratture riportate in Qatar: incerta la data del rientro

10 Nov 2026 - 20:16
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La Ducati ha comunicato che "Francesco Bagnaia, questa mattina è stato sottoposto, con successo, ad un intervento chirurgico per fissare la doppia frattura, al quarto e al quinto metatarso del piede destro, conseguenza del high side di cui Pecco è stato vittima nelle fasi iniziali della Sprint del GP del Qatar lo scorso sabato. L'equipe medica guidata dal Dottor Luigi Milano, presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, ha applicato una placca al quarto metatarso del piede destro".

Quanto ai tempi di recupero, non ci sono ancora certezze e considerato che al termine della stagione della MotoGP mancano solo le gare di Portimao e Valencia, in programma gli ultimi due fine settimana di novembre, la sua avventura alla Ducati potrebbe essersi già conclusa. Bagnaia "inizierà quanto prima la riabilitazione. I progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni".

Di certo, il piemontese farà di tutto per tornare in pista prima di iniziare a correre con l'Aprilia, sia per salutare Borgo Panigale nel migliore dei modi, sia per non perdere i primi test sulla RS-GP di Noale.

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