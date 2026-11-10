Bagnaia operato al piede, la sua stagione potrebbe essere finita in anticipo

La Ducati ha comunicato che "Francesco Bagnaia, questa mattina è stato sottoposto, con successo, ad un intervento chirurgico per fissare la doppia frattura, al quarto e al quinto metatarso del piede destro, conseguenza del high side di cui Pecco è stato vittima nelle fasi iniziali della Sprint del GP del Qatar lo scorso sabato. L'equipe medica guidata dal Dottor Luigi Milano, presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, ha applicato una placca al quarto metatarso del piede destro".